Аномальная зона. В Тюменскую область на неделе придут лютые морозы

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
До среды в регионе будет относительно тепло — не больше 15 градусов мороза. В среду температура опустится до минус 22. На этом заканчиваются и даже относительно терпимые холода.
С четверга по воскресенье теплее, чем -27 — не будет, сообщают в гидрометцентре. В четверг ожидают -32 днем, в пятницу -28, в субботу и воскресенье — -27 и -32 соответственно.
Кстати, по данным Гидрометцентра, такие температуры — на 15-20 градусов ниже среднемесячной нормы декабря. Она, согласно наблюдениям за последние 30 лет, составляет всего лишь 13 градусов мороза.
Отметим, что осадков во второй половине недели синоптики не ожидают, а вот небольшой ветер будет — около 3 метров в секунду. Хотя во вторник, 5 декабря, Тюмень заметет снегом.
Не очень хорошие прогнозы у синоптиков и для тех, кто реагирует на изменение атмосферного давления. Оно будет существенно выше нормы — на 8-20 миллиметров ртутного столба.
У школьников могут образоваться внеплановые каникулы. Как минимум у учеников 1-4 классов. Актировку им, если прогнозы сбудутся, могут объявить в четверг. Именно в этот день условия — не меньше 25 градусов мороза и скорость ветра больше 2 метров в секунду — будут соблюдены. В тот же день могут остаться дома ученики средней школы — с 5 по 9 класс. Для них актировка объявляется, когда температура падает до -30. А вот старшеклассникам в этот раз не факт, что повезет. Ниже 35 градусов температура, по данным синоптиков, опускаться не планирует.
Городская администрация уже пообещала отчитываться о введенной актировке ежедневно — в 6:20 и в 10:50. Так что последить за сайтом мэрии лишним не будет.
Тем, кто работает, чиновники пока обещают бесперебойную работу транспорта. Для этого организуют ночные прогревы автобусов и особое внимание их гидравлическим системам. А чтобы не мерзнуть на остановках, советуют тюменцам следить за транспортом онлайн — в приложении «Тюменский транспорт» или на сайте МКУ «Тюменьгортранс».
Ну и, конечно, заболеваемость ОРВИ и гриппом. В больницах региона из-за её роста уже начинают вводить ограничения. Так, в одно из Тобольских медучреждений уже вернулся масочный режим.
Когда морозы опускаются ниже минус 20, риск простудиться, заработать переохлаждение и даже обморожение очень велик. Собрали несколько простых советов от медиков и сотрудников МЧС.
Основа, чтобы не простудиться — правильное дыхание. На морозе нельзя дышать ртом, говорят врачи. Но это не всегда получается из-за сужения носовых пазух. В любом случае делать это нужно медленно, плавно, и желательно — неглубоко. Нельзя бегать, прыгать — в общем, никаких резких движений. В любой ситуации нужно сохранять спокойствие — если вы нервничаете, вдыхаемый воздух нагревается хуже. Кстати, если носом дышать все-таки не получается, врачи рекомендуют вытягивать губы в трубочку и приподнимать язык к небу. Если не получается, то хотя бы широко не открывайте рот.
— Не дышите против ветра: это будет давать увеличение скорости вдоха против вашей воли. Если ветер в лицо и никак не свернуть, то наклоните голову и чаще дышите «вниз», уже будет легче. Ладонь, выставленная перед носом-ртом, тоже облегчит ситуацию при прочих равных условиях, — рекомендуют медики.
Ну и конечно, спасти может плотный шарф, натянутый на лицо. Через него легче дышать, а еще он защитит шею. Это — уже к советам, как не заработать обморожение. Основа основ — одеваться по погоде, максимально тепло.
Еще спасатели советуют отказаться от алкоголя, психоактивных веществ и курения на улице. Стоит также начать полноценно питаться, желательно, горячими блюдами. А еще полезно будет отказаться от украшений — даже от золотых и серебряных — не облизывать губы и не мочить кожу.
— Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу, — советуют в МЧС.
Как уже рассказывал «Наш город», по данным метеорологов, морозная погода продержится в Тюменской области до конца первой декады месяца, после чего потеплеет до -13….-7.