Аномальная зона. В Тюменскую область на неделе придут лютые морозы

У школьников могут образоваться внеплановые каникулы. Как минимум у учеников 1-4 классов. Актировку им, если прогнозы сбудутся, могут объявить в четверг. Именно в этот день условия — не меньше 25 градусов мороза и скорость ветра больше 2 метров в секунду — будут соблюдены. В тот же день могут остаться дома ученики средней школы — с 5 по 9 класс. Для них актировка объявляется, когда температура падает до -30. А вот старшеклассникам в этот раз не факт, что повезет. Ниже 35 градусов температура, по данным синоптиков, опускаться не планирует.