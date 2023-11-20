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В тюменском микрорайоне построят несколько новых дорог

Добраться до школы без проблем: тюменский микрорайон обрастет новыми дорогами

20 ноября 2023, 09:07
Фото: 1MI

В тюменском микрорайоне построят несколько новых дорог

Масштабные работы развернутся в микрорайоне Велижанский. Помимо дорог на улицах, также появится проезд в микрорайон Мелиораторов.

В тюменском микрорайоне Велижанский построят несколько новых дорог. Об этом сообщил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

«В следующем году в микрорайоне Велижанский планируется построить дороги на улицах Ненецкой и Ишимской, в районе новой школы. Однако остается вопрос организации подъездного пути к учебному заведению из района Мелиораторов. В настоящее время он прорабатывается: подготовлено техническое задание, и в следующем году вопрос будет решен», — рассказал Васенин на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2024–2026 годы.
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На слушаниях также напомнили, что в микрорайоне Велижанский строится школа, а в микрорайоне Мелиораторов — детский сад. Оба учреждения рассчитаны на юных тюменцев, поэтому, как считает представитель ТОС «Мелиораторов» Ольга Иванищенко, есть необходимость в организации сквозного проезда, который позволит перемещаться между микрорайонами без выезда на центральные улицы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти планируют возвести новую трассу, которая соединит район Дома Обороны с историческим центром города. Работы будут проводиться в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени на период с 2018 по 2040 год.

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