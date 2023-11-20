Добраться до школы без проблем: тюменский микрорайон обрастет новыми дорогами

На слушаниях также напомнили, что в микрорайоне Велижанский строится школа, а в микрорайоне Мелиораторов — детский сад. Оба учреждения рассчитаны на юных тюменцев, поэтому, как считает представитель ТОС «Мелиораторов» Ольга Иванищенко, есть необходимость в организации сквозного проезда, который позволит перемещаться между микрорайонами без выезда на центральные улицы.