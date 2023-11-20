Добраться до школы без проблем: тюменский микрорайон обрастет новыми дорогами

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В тюменском микрорайоне Велижанский построят несколько новых дорог. Об этом сообщил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.
«В следующем году в микрорайоне Велижанский планируется построить дороги на улицах Ненецкой и Ишимской, в районе новой школы. Однако остается вопрос организации подъездного пути к учебному заведению из района Мелиораторов. В настоящее время он прорабатывается: подготовлено техническое задание, и в следующем году вопрос будет решен», — рассказал Васенин на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2024–2026 годы.
На слушаниях также напомнили, что в микрорайоне Велижанский строится школа, а в микрорайоне Мелиораторов — детский сад. Оба учреждения рассчитаны на юных тюменцев, поэтому, как считает представитель ТОС «Мелиораторов» Ольга Иванищенко, есть необходимость в организации сквозного проезда, который позволит перемещаться между микрорайонами без выезда на центральные улицы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти планируют возвести новую трассу, которая соединит район Дома Обороны с историческим центром города. Работы будут проводиться в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени на период с 2018 по 2040 год.