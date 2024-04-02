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Апрель
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
2 апреля, 09:50
Март
«Пошла отсюда!»: в Тюмени водитель с криками выгнал девочку-подростка из автобуса
В Тюмени водитель автобуса №57 накричал на пассажирку, а после выгнал ее из транспорта со словами «Пошла отсюда!». Об инциденте горожанка рассказала в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте.
27 марта, 10:06
Июнь 2023
В центре Тюмени возле здания департамента дерево рухнуло на автомобили
Очевидцы сообщают, что по адресу Сведлова, 22, упало дерево: в результате пострадало четыре автомобиля.
19 июня 2023, 07:42
Апрель 2023
История с гибелью пони от удара током может повториться: в Тюмени нависли провода
В паблике «ЧС Тюмень» местный житель рассказал об опасности в виде нависших проводов по улице 50 лет Октября, 47.
11 апреля 2023, 18:36

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