«Пошла отсюда!»: в Тюмени водитель с криками выгнал девочку-подростка из автобуса

В Тюмени водитель автобуса №57 накричал на пассажирку, а после выгнал ее из транспорта со словами «Пошла отсюда!». Об инциденте горожанка рассказала в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте.