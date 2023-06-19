В центре Тюмени возле здания департамента дерево рухнуло на автомобили

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Подписчик паблика «ЧП Тюмень» рассказал, что BMW был причинен серьёзный ущерб.
«Дерево находилось на территории, принадлежащей Департаменту имущественных отношений Тюменской области, которую они отгородили от всех шлагбаумом, чтобы не ставили машины. Они было мёртвым уже несколько лет, и никому до этого дела не было. А если бы это дерево упало на человека?» — возмутился местный житель.
Ранее «Наш город» писал, что на тоболяка во время лесного пожара рухнуло обгоревшее дерево. Мужчина получил сотрясение мозга и множество ушибов.