История с гибелью пони от удара током может повториться: в Тюмени нависли провода

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
«Уже неделю висят провода, пройти невозможно, обращаю внимание администрации», — написал тюменец.
В комментариях подписчики вспомнили недавнюю историю с пони, которую на прогулке с хозяйкой убило током. Девушка тогда, к счастью, не пострадала.
«Не так давно лошадь убило, приехали представители телевидения, сразу зашевелились, и тут, наверно, пока не случится трагедия, никто не зашевелится», — ответил один из местных жителей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выясняют обстоятельства гибели пони, прошедшей под искрившейся опорой освещения на пересечении улиц Заозерной и Красноармейской.