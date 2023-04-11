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История с гибелью пони от удара током может повториться: в Тюмени нависли провода

11 апреля 2023, 18:36
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы сообщили об опасности в виде нависших проводов по улице 50 лет Октрября

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель рассказал об опасности в виде нависших проводов по улице 50 лет Октября, 47.
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«Уже неделю висят провода, пройти невозможно, обращаю внимание администрации», — написал тюменец.

В комментариях подписчики вспомнили недавнюю историю с пони, которую на прогулке с хозяйкой убило током. Девушка тогда, к счастью, не пострадала.

«Не так давно лошадь убило, приехали представители телевидения, сразу зашевелились, и тут, наверно, пока не случится трагедия, никто не зашевелится», — ответил один из местных жителей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени  выясняют обстоятельства гибели пони, прошедшей под искрившейся опорой освещения на пересечении улиц Заозерной и Красноармейской.

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#Елена Чебоксарова#Удар током#Угроза#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалоба
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