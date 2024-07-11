Трубопровод

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Июль
Глава Тюмени Максим Афанасьев оценил ход ремонта городских теплосетей
11 июля, 05:40
Июнь
УСТЭК перевела жителей улицы Самарцева в Тюмени на резервную схему теплоснабжения
4 июня, 09:10
Май
В Тюмени временно перекроют движение транспортных средств по улице Коммунистическая
29 мая, 11:25
УСТЭК объяснила причины длительного отключения горячей воды в районе Лесобазы
27 мая, 10:45
В УСТЭК объяснили, почему жителям тюменской Лесобазы отключили воду до конца августа
В домах жителей микрорайона Лесобаза в Тюмени отключат горячую воду до конца августа. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании УСТЭК.
24 мая, 14:11

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