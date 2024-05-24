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В УСТЭК объяснили, почему жителям тюменской Лесобазы отключили воду до конца августа

В УСТЭК объяснили, почему жителям тюменской Лесобазы отключили воду до конца августа

24 мая 2024, 14:11
Фото: 1MI
В домах жителей микрорайона Лесобаза в Тюмени отключат горячую воду до конца августа. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании УСТЭК.

Жители микрорайона возмущены таким положением дел и потребовали объяснений.

«Что за ремонт на три месяца? Кому писать? Кому звонить? Безобразие какое-то», — комментируют тюменцы в социальных сетях.

Как выяснил «Наш город», воду в домах на улице Домостроителей действительно планируют отключить до 19 августа. Это связано с проведением реконструкции трубопровода. В компании подчеркнули, что сроки могут сдвинуться, если работы завершат раньше.

«Длительный период отключения связан как с большим диаметром и протяженностью заменяемой сети, так и со сложными условиями выполнения работ: высокий уровень грунтовых вод в зоне производства работ, наличие смежных коммуникаций в створе прохождения тепловой сети. Кроме того, в связи с изменением вида прокладки трубопровода с надземного на подземный, потребуется строительство непроходного железобетонного канала. Мы просим жителей с пониманием отнестись к проводимым работам, потому что это делается для надежности теплоснабжения домов района Лесобазы», — рассказал заместитель директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.

В компании добавили, что отключение горячего водоснабжения летом — необходимая мера для успешного прохождения следующего отопительного периода. Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей требуют проведения масштабных и зачастую длительных работ на теплосетевом оборудовании. Они не могут быть выполнены без отключения тепловой сети.

Часть работ технологически может выполняться исключительно последовательно, например, бетонные работы требуют обязательного временного промежутка после их выполнения. Бетон должен набрать прочность перед тем, как можно будет приступить к следующему этапу работ. Все это приводит к невозможности выполнения данных мероприятий в более сжатые сроки.

УСТЭК принимает все возможные меры по сокращению сроков выполнения работ, которые организованы в сменном режиме как в рабочие, так и в выходные дни и приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени начался первый этап отключения горячей воды.

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