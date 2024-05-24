В УСТЭК объяснили, почему жителям тюменской Лесобазы отключили воду до конца августа

Часть работ технологически может выполняться исключительно последовательно, например, бетонные работы требуют обязательного временного промежутка после их выполнения. Бетон должен набрать прочность перед тем, как можно будет приступить к следующему этапу работ. Все это приводит к невозможности выполнения данных мероприятий в более сжатые сроки.