УСТЭК перевела жителей улицы Самарцева в Тюмени на резервную схему теплоснабжения

Метод, позволяющий минимизировать неудобства для жителей Тюмени, специалисты энергетической компании применяют при наличии технической возможности. Например, участок тепломагистрали по улице Самарцева уже переводили на резервную схему теплоснабжения при проведении реконструкции в 2021 году. Из планируемых 8 многоквартирных домов под отключение тогда попал только один.