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УСТЭК перевела жителей улицы Самарцева в Тюмени на резервную схему теплоснабжения

УСТЭК перевела жителей улицы Самарцева в Тюмени на резервную схему теплоснабжения

4 июня 2024, 09:10
Фото: УСТЭК
20 мая УСТЭК приступила к реконструкции участка трубопровода диаметром 500 мм по улице Самарцева протяженностью 682 метра. Работы здесь продлятся до 8 августа. Перевод домов на резервные схемы теплоснабжения позволил сократить количество отключений.

Под отключение попал только один многоквартирный жилой дом по улице Самарцева. Все остальные были переведены на резервные схемы теплоснабжения, что позволило существенно снизить количество отключений. Теплоэнергетики применили заглушки — изделия, с помощью которых перекрывают трубопроводы. Надежное перекрытие делает возможным отсечение части трубопровода для профилактических и ремонтных работ.

Метод, позволяющий минимизировать неудобства для жителей Тюмени, специалисты энергетической компании применяют при наличии технической возможности. Например, участок тепломагистрали по улице Самарцева уже переводили на резервную схему теплоснабжения при проведении реконструкции в 2021 году. Из планируемых 8 многоквартирных домов под отключение тогда попал только один.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Реконструкция#УСТЭК#Теплоснабжение#Отключение#Ремонтные работы#Трубопровод
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