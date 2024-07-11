Глава Тюмени Максим Афанасьев оценил ход ремонта городских теплосетей

Следующим объектом, который посетили участники выездного совещания, стал участок тепловой сети в исторической части города по улице Коммунистической. Оборудование находится в эксплуатации с 1993 года и является одним из элементов большого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежным и качественным теплоснабжением жителей Дома обороны. Ранее в этом районе УСТЭК реконструировала теплосети на улицах Таврической, Димитрова и Ленина.