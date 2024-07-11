Глава Тюмени Максим Афанасьев оценил ход ремонта городских теплосетей

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Первым был осмотрен участок муниципальной распределительной тепловой сети во дворе жилых домов 18, 20, 22 по улице Свердлова. Капитальный ремонт на данном объекте выполняется в рамках городской программы благоустройства дворовых территорий. Здесь будет произведена замена труб диаметром от 89 до 273 миллиметров и протяженностью 322 метра.
Это довольно большой объект, по сравнению с другими дворовыми территориями. Его особенностью является работа в стесненных условиях, среди большого количества деревьев, кабельных линий и других инженерных коммуникаций. Очень много действий приходится выполнять вручную, передвижение техники и складирование материалов затруднено, но мы справляемся с поставленной задачей. Сейчас подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком, на сегодняшний день сделано порядка 45%, — рассказала директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина.
В настоящее время здесь ведутся земляные работы, производится демонтаж старого трубопровода, выполняется подготовка конструкций неподвижных опор для дальнейшей установки новых коммуникаций. Окончание работ запланировано на 22 июля 2024 года.
Следующим объектом, который посетили участники выездного совещания, стал участок тепловой сети в исторической части города по улице Коммунистической. Оборудование находится в эксплуатации с 1993 года и является одним из элементов большого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежным и качественным теплоснабжением жителей Дома обороны. Ранее в этом районе УСТЭК реконструировала теплосети на улицах Таврической, Димитрова и Ленина.
Специалисты реконструируют тепловые сети диаметром 530 миллиметров и протяженностью 288 метров. По просьбам жителей и с целью улучшения визуального облика центральной части города мы решили изменить способ прокладки трубопровода с надземного на подземный. Отключение потребителей небольшое, горячее водоснабжение на время ремонта отсутствует только в двух общежитиях и учебном корпусе Тюменского индустриального университета, — уточнила Вера Маторыгина.
В связи с проведением ремонтных работ в период с 30 мая по 11 августа текущего года движение транспортных средств на пересечении улиц Луначарского и Ямская полностью ограничено.
Рабочий день мы завершаем осмотром самых стратегически важных и сложных объектов. Мы посетили Никольский взвоз. Магистральный участок в этой локации является завершающей милей большого комплекса работ многих лет по обеспечению надежным теплоснабжением всей территории Дома Обороны, — пояснил глава Тюмени Максим Афанасьев.
Работы ведутся в соответствии с графиком: 65% работ на этом участке уже выполнено.
Видно, что все материалы приобретены, все заточены на результат. И можно не беспокоиться о том, что работы не будут выполнены в срок. Хочется все сделать на максимум до 1 сентября, — подытожил градоначальник.
Отметим, всего в рамках ремонтной кампании в 2024 году УСТЭК планирует отремонтировать свыше 18 километров тепловых сетей города и реконструировать 2 муниципальные котельные.