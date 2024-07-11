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Глава Тюмени Максим Афанасьев оценил ход ремонта городских теплосетей

Глава Тюмени Максим Афанасьев оценил ход ремонта городских теплосетей

11 июля 2024, 05:40
Фото: УСТЭК
Мэр Тюмени Максим Афанасьев совместно с представителями Департамента городского хозяйства и других ведомств посетили важные объекты текущей ремонтной кампании теплосетей. Мероприятие прошло в рамках подготовки оборудования систем централизованного теплоснабжения к новому отопительному сезону.

Первым был осмотрен участок муниципальной распределительной тепловой сети во дворе жилых домов 18, 20, 22 по улице Свердлова. Капитальный ремонт на данном объекте выполняется в рамках городской программы благоустройства дворовых территорий. Здесь будет произведена замена труб диаметром от 89 до 273 миллиметров и протяженностью 322 метра.

Это довольно большой объект, по сравнению с другими дворовыми территориями. Его особенностью является работа в стесненных условиях, среди большого количества деревьев, кабельных линий и других инженерных коммуникаций. Очень много действий приходится выполнять вручную, передвижение техники и складирование материалов затруднено, но мы справляемся с поставленной задачей. Сейчас подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком, на сегодняшний день сделано порядка 45%, — рассказала директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина.

В настоящее время здесь ведутся земляные работы, производится демонтаж старого трубопровода, выполняется подготовка конструкций неподвижных опор для дальнейшей установки новых коммуникаций. Окончание работ запланировано на 22 июля 2024 года.

Фото: УСТЭК

Следующим объектом, который посетили участники выездного совещания, стал участок тепловой сети в исторической части города по улице Коммунистической. Оборудование находится в эксплуатации с 1993 года и является одним из элементов большого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежным и качественным теплоснабжением жителей Дома обороны. Ранее в этом районе УСТЭК реконструировала теплосети на улицах Таврической, Димитрова и Ленина.

Специалисты реконструируют тепловые сети диаметром 530 миллиметров и протяженностью 288 метров. По просьбам жителей и с целью улучшения визуального облика центральной части города мы решили изменить способ прокладки трубопровода с надземного на подземный. Отключение потребителей небольшое, горячее водоснабжение на время ремонта отсутствует только в двух общежитиях и учебном корпусе Тюменского индустриального университета, — уточнила Вера Маторыгина.

В связи с проведением ремонтных работ в период с 30 мая по 11 августа текущего года движение транспортных средств на пересечении улиц Луначарского и Ямская полностью ограничено.

Рабочий день мы завершаем осмотром самых стратегически важных и сложных объектов. Мы посетили Никольский взвоз. Магистральный участок в этой локации является завершающей милей большого комплекса работ многих лет по обеспечению надежным теплоснабжением всей территории Дома Обороны, — пояснил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Работы ведутся в соответствии с графиком: 65% работ на этом участке уже выполнено.

Видно, что все материалы приобретены, все заточены на результат. И можно не беспокоиться о том, что работы не будут выполнены в срок. Хочется все сделать на максимум до 1 сентября, — подытожил градоначальник.

Отметим, всего в рамках ремонтной кампании в 2024 году УСТЭК планирует отремонтировать свыше 18 километров тепловых сетей города и реконструировать 2 муниципальные котельные.

Пресс-тур по модернизированным объектам УСТЭК прошел в Тюмени
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Реконструкция#Оборудование#УСТЭК#Максим Афанасьев#Демонтаж#Ограничение движения#Департамент городского хозяйства#Земляные работы#Стратегические объекты#Трубопровод
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