УСТЭК объяснила причины длительного отключения горячей воды в районе Лесобазы

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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С целью сокращения периода отключения горячего водоснабжения при завершении первого этапа работ будет возможность установить заглушки и восстановить горячее водоснабжение в квартале улиц Домостроителей — Лесопарковая — Стартовая — Западносибирская. Работы по замене участка тепловой сети планируют начать 20 июня и завершить их в срок до 19 августа.
Длительный период отключения связан как с большим диаметром и протяженностью заменяемой сети, так и со сложными условиями выполнения работ: высокий уровень грунтовых вод в зоне производства работ, наличие смежных коммуникаций в створе прохождения тепловой сети. Кроме того, в связи с изменением вида прокладки трубопровода с надземного на подземный потребуется строительство непроходного железобетонного канала. Мы просим жителей с пониманием отнестись к проводимым работам, потому что это делается для надежности теплоснабжения домов района Лесобазы, — рассказал заместитель директора по капитальному строительству Андрей Камаев.
Отключение горячего водоснабжения летом — необходимая мера для успешного прохождения следующего отопительного периода. Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей требуют проведения масштабных и зачастую длительных работ на теплосетевом оборудовании, основными из которых являются: земляные работы; демонтаж строительных железобетонных конструкций и существующих трубопроводов; устройство песчаного, щебеночного основания и бетонной подготовки; устройство непроходных каналов и тепловых камер, в том числе из сборного и монолитного железобетона; монтаж запорной арматуры и иных элементов тепломеханического оборудования тепловых камер; устройство неподвижных опор; монтаж и растяжка компенсационных устройств; монтаж системы оперативного дистанционного контроля, монтаж полиэтиленовых муфт и заливка стыков компонентами ППУ; промывка и гидравлические испытания смонтированных трубопроводов.
Работы, проводимые при реконструкциях, не могут быть выполнены без отключения тепловой сети. Часть работ технологически может выполняться исключительно последовательно, например, бетонные работы требуют обязательного временного промежутка после их выполнения. Бетон должен набрать прочность перед тем, как можно будет приступить к следующему этапу работ. Все это приводит к невозможности выполнения данных мероприятий в более сжатые сроки.
УСТЭК принимает все возможные меры по сокращению сроков выполнения работ, которые организованы в сменном режиме как в рабочие, так и в выходные дни, и приносит извинения жителям за доставленные неудобства.