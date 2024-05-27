УСТЭК объяснила причины длительного отключения горячей воды в районе Лесобазы

Работы, проводимые при реконструкциях, не могут быть выполнены без отключения тепловой сети. Часть работ технологически может выполняться исключительно последовательно, например, бетонные работы требуют обязательного временного промежутка после их выполнения. Бетон должен набрать прочность перед тем, как можно будет приступить к следующему этапу работ. Все это приводит к невозможности выполнения данных мероприятий в более сжатые сроки.