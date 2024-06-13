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Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы
13 июня, 07:00
Спецпроект
Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье
Тюменская область входит в число лидеров по вводу жилья в стране. Многие эксперты говорят о том, что на рынке недвижимости даже образовался избыток предложения. Как в этом многообразии выбрать квартиру для покупки?
Тюменцы отказываются от таунхаусов
За последний год спрос на многоэтажные сблокированные дома снизился более чем на 14%, а длительность их экспозиции выросла на 5,5%. Одновременно с этим выросла и цена на такую недвижимость — на 9,9%.
3 марта, 05:17
2023
Тюменский застройщик возведет новый жилой район в Кургане
Коммерческий директор компании «ИСБ-Зауралье» Николай Комогоров рассказал о восьмилетнем плане по строительству нового жилого района в Кургане.
25 октября 2023, 09:48
«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»
В Тюменской слободе возводится уютный 2-этажный квартал для тех, кто мечтает о своем доме, но не хочет отказываться от городской жизни и ее удобств. Проект «Скандиа. Таунхаусы» позволяет осуществить мечту о загородной жизни в черте города.
28 апреля 2023, 04:00

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