«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»

В Тюменской слободе возводится уютный 2-этажный квартал для тех, кто мечтает о своем доме, но не хочет отказываться от городской жизни и ее удобств. Проект «Скандиа. Таунхаусы» позволяет осуществить мечту о загородной жизни в черте города.