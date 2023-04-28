«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»

Для покупки таунхауса действует ипотечная ставка от 5,7%. Действуют все варианты ипотеки: «Семейная» от 5,5%, «Господдержка» от 7,5% и «IT Ипотека» от 4,5%*. В рамках комплексного продукта от Сбербанка доступно снижение ставки на 4% от выбранной программы на период строительства, либо снижение на 1,4% на весь срок ипотеки.



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