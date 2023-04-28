«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В Музейном комплексе имени Словцова прошла презентация нового проекта «Скандиа. Таунхаусы».
«Наша команда последние годы много работала над эффективностью, улучшением самих себя, бизнес-процессов, коммуникаций и, конечно, над своим продуктом. И мы добились успехов, в частности из-за того, что те обязательства, которые мы на себя берем — исполняем. И вот настал день запуска нашего нового интересного проекта „Скандиа. Таунхаусы“. В нем реализован тот опыт, который мы накапливали все эти годы, все лучшее, что можно взять от наших прошлых проектов, будет использовано здесь», — подчеркнул директор компании «Скандиа» Николай Никифоров.
Новый квартал расположится в одном из самых перспективных районов города — в Тюменской слободе. Лаконичные и уютные двухэтажные дома находятся в тихом зеленом районе между коттеджных поселков Комарово и Дударева.
Лишать себя городских удобств не придется. Квартал расположен в черте города, поэтому будущие жители будут иметь городскую прописку. Вся инфраструктура уже сейчас доступна и готова к пользованию. Сегодня здесь функционируют школы, детские сады, поликлиника. Достаточно прогулочных зон, детских и спортивных площадок, сетевых магазинов в шаговой доступности.
Несмотря на удаленность от шумных дорог, здесь хорошо развита дорожная инфраструктура. Летом откроется остановка общественного транспорта в 2-3 минутах ходьбы. Доехать в центр города, проложен выезд на улицу Закалужскую. А в скором времени будут построены и выезды на Московский тракт, Объездную и улицу Калинина.
«Таунхаусы объединяют в себе городской комфорт, где всё есть в шаговой доступности, и преимущества загородной жизни: лес, внутренний двор, тишину и много личного пространства. Мы постарались сделать наш проект уютным, добавить в него нотки скандинавской жизни и заложить атмосферу добрососедства, которую, надеюсь, будущие жители будут поддерживать и развивать», — рассказала руководитель отдела продаж и маркетинга «Скандии» Надежда Меняйлова.
Проект «Скандиа. Таунхаусы» состоит из 12 блоков жилых домов и представляет собой уютный 2-этажный квартал из 72 таунхаусов или, по-другому, «юнитов». Архитектура проекта лаконичная и располагающая к размеренному загородному образу жизни в городе.
Строгие и лаконичные формы фасада, нейтральные цвета в сочетании с деревянными террасами делают архитектуру приятной для жизни. Большие окна на 1 и 2 этажах наполняют комнаты естественным светом. Стеклянные балконы добавляют архитектуре легкость и позволяют сохранить дневной свет в комнате.
«При проектировании мы предусмотрели большое количество функций и 2 варианта отделки. В каждом таунхаусе предусмотрено не только парковочное место, но и теплый гараж, открывающийся с пульта. Одна из важных особенностей — у нас есть дымоход под классический камин», — рассказал Никита Панов, главный специалист отдела продаж «Скандии».
У жителей квартала будут собственные участки от 250 до 380 м², это еще один значимый атрибут загородной жизни, перенесенный в этот проект. Внутреннее наполнение двора включает в себя террасную доску при входе, беседку-перголу с навесом, посевной газон и 1,5 метровое деревянное ограждение. Смонтированы уличные розетки с разных сторон дома для вечерних посиделок под закатным солнцем.
«В городе мы заряжаемся высоким темпом жизни и расслабиться довольно непросто. Атмосфера нашего проекта будет способствовать возможности замедлиться, улучшить качество проведенного времени с семьей и своей жизни в целом. Жители смогут выйти утром во двор и выпить кофе, летом полежать на траве и почитать книгу, полюбоваться звездами, которые в этом районе, кстати, светят ярче», — отметила Надежда Меняйлова.
На придомовой территории таунхауса отведено место для парковки второй машины и предусмотрено освещение.
Для покупки таунхауса действует ипотечная ставка от 5,7%. Действуют все варианты ипотеки: «Семейная» от 5,5%, «Господдержка» от 7,5% и «IT Ипотека» от 4,5%*. В рамках комплексного продукта от Сбербанка доступно снижение ставки на 4% от выбранной программы на период строительства, либо снижение на 1,4% на весь срок ипотеки.
Можно воспользоваться рассрочкой с первоначальным взносом от 30% и оплатой до сентября 2024 года.
Отдел продаж компании «Скандиа» ул. Василия Малкова, 12к1 стр 1;
телефон: +7 (3452) 69-76-77;
сайт проекта: scandia.life;
больше новостей о проекте в телеграм-канале: scandia_company.
Продажи квартир ведутся по 214 ФЗ. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО» (ИНН 7203490579, ОГРН 1197232025540). Проектная документация на наш.дом.рф.
Реклама. scandia.life соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».
*Ставка от 6,7% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 240 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: компании «Скандиа», при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.
При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.
Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 30 000 000 руб — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 15 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ.
Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.
Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 01.04.2023 г. по 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.