nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Изображение материала

«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»

28 апреля 2023, 04:00
Фото: Компания Скандиа

«Жизнь с гармони с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»

В Тюменской слободе возводится уютный 2-этажный квартал для тех, кто мечтает о своем доме, но не хочет отказываться от городской жизни и ее удобств. Проект «Скандиа. Таунхаусы» позволяет осуществить мечту о загородной жизни в черте города.

Синтез загородной жизни и городского комфорта

В Музейном комплексе имени Словцова прошла презентация нового проекта  «Скандиа. Таунхаусы».

Фото: Компания Скандиа
«Наша команда последние годы много работала над эффективностью, улучшением самих себя, бизнес-процессов, коммуникаций и, конечно, над своим продуктом. И мы добились успехов, в частности из-за того, что те обязательства, которые мы на себя берем — исполняем. И вот настал день запуска нашего нового интересного проекта „Скандиа. Таунхаусы“. В нем реализован тот опыт, который мы накапливали все эти годы, все лучшее, что можно взять от наших прошлых проектов, будет использовано здесь», — подчеркнул директор компании «Скандиа» Николай Никифоров.
Директор компании «Скандиа» Николай НикифоровДиректор компании «Скандиа» Николай Никифоров
Директор компании «Скандиа» Николай Никифоров
Фото: Компания Скандиа

Новый квартал расположится в одном из самых перспективных районов города — в Тюменской слободе. Лаконичные и уютные двухэтажные дома находятся в тихом зеленом районе между коттеджных поселков Комарово и Дударева.

Фото: Компания Скандиа

Лишать себя городских удобств не придется. Квартал расположен в черте города, поэтому будущие жители будут иметь городскую прописку. Вся инфраструктура уже сейчас доступна и готова к пользованию. Сегодня здесь функционируют школы, детские сады, поликлиника. Достаточно прогулочных зон, детских и спортивных площадок, сетевых магазинов в шаговой доступности.

Несмотря на удаленность от шумных дорог, здесь хорошо развита дорожная инфраструктура. Летом откроется остановка общественного транспорта в 2-3 минутах ходьбы. Доехать в центр города, проложен выезд на улицу Закалужскую. А в скором времени будут построены и выезды на Московский тракт, Объездную и улицу Калинина.

«Таунхаусы объединяют в себе городской комфорт, где всё есть в шаговой доступности, и преимущества загородной жизни: лес, внутренний двор, тишину и много личного пространства. Мы постарались сделать наш проект уютным, добавить в него нотки скандинавской жизни и заложить атмосферу добрососедства, которую, надеюсь, будущие жители будут поддерживать и развивать», — рассказала руководитель отдела продаж и маркетинга «Скандии» Надежда Меняйлова.
Директор компании «Скандиа» Николай Никифоров и руководитель отдела продаж и маркетинга Надежда МеняйловаДиректор компании «Скандиа» Николай Никифоров и руководитель отдела продаж и маркетинга Надежда Меняйлова
Директор компании «Скандиа» Николай Никифоров и руководитель отдела продаж и маркетинга Надежда Меняйлова
Фото: Компания Скандиа

Искусство жизни в гармонии с природой

Проект «Скандиа. Таунхаусы» состоит из 12 блоков жилых домов и представляет собой уютный 2-этажный квартал из 72 таунхаусов или, по-другому, «юнитов». Архитектура проекта лаконичная и располагающая к размеренному загородному образу жизни в городе.

Фото: Компания Скандиа

Строгие и лаконичные формы фасада, нейтральные цвета в сочетании с деревянными террасами делают архитектуру приятной для жизни. Большие окна на 1 и 2 этажах наполняют комнаты естественным светом. Стеклянные балконы добавляют архитектуре легкость и позволяют сохранить дневной свет в комнате.

Фото: Компания Скандиа
«При проектировании мы предусмотрели большое количество функций и 2 варианта отделки. В каждом таунхаусе предусмотрено не только парковочное место, но и теплый гараж, открывающийся с пульта. Одна из важных особенностей — у нас есть дымоход под классический камин», — рассказал Никита Панов, главный специалист отдела продаж «Скандии».
Никита Панов, главный специалист отдела продаж компании «Скандиа» Никита Панов, главный специалист отдела продаж компании «Скандиа»
Никита Панов, главный специалист отдела продаж компании «Скандиа»
Фото: Компания Скандиа

В приоритете — комфорт для жителей

У жителей квартала будут собственные участки от 250 до 380 м², это еще один значимый атрибут загородной жизни, перенесенный в этот проект. Внутреннее наполнение двора включает в себя террасную доску при входе, беседку-перголу с навесом, посевной газон и 1,5 метровое деревянное ограждение. Смонтированы уличные розетки с разных сторон дома для вечерних посиделок под закатным солнцем.

Фото: Компания Скандиа
«В городе мы заряжаемся высоким темпом жизни и расслабиться довольно непросто. Атмосфера нашего проекта будет способствовать возможности замедлиться, улучшить качество проведенного времени с семьей и своей жизни в целом. Жители смогут выйти утром во двор и выпить кофе, летом полежать на траве и почитать книгу, полюбоваться звездами, которые в этом районе, кстати, светят ярче», — отметила Надежда Меняйлова.

На придомовой территории таунхауса отведено место для парковки второй машины и предусмотрено освещение.

Фото: Компания Скандиа

Условия покупки 

Для покупки таунхауса действует ипотечная ставка от 5,7%. Действуют все варианты ипотеки: «Семейная» от 5,5%, «Господдержка» от 7,5% и «IT Ипотека» от 4,5%*. В рамках комплексного продукта от Сбербанка доступно снижение ставки на 4% от выбранной программы на период строительства, либо снижение на 1,4% на весь срок ипотеки.

Можно воспользоваться рассрочкой с первоначальным взносом от 30% и оплатой до сентября 2024 года.

Фото: Компания Скандиа

Отдел продаж компании «Скандиа» ул. Василия Малкова, 12к1 стр 1;
телефон: +7 (3452) 69-76-77;
сайт проекта: scandia.life;
больше новостей о проекте в телеграм-канале: scandia_company.

Продажи квартир ведутся по 214 ФЗ. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО» (ИНН 7203490579, ОГРН 1197232025540). Проектная документация на наш.дом.рф.

Реклама. scandia.life соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

*Ставка от 6,7% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 240 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: компании «Скандиа», при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.

При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.

Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 30 000 000 руб — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 15 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.

Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 01.04.2023 г. по 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

#Алиса Вернер#Недвижимость#Загородная недвижимость#Продажа недвижимости#Таунхаусы#Скандиа#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюмени концентрация ПДК в воздухе превышена в 2,4 раза
Сегодня, 03:48
Пьяный водитель сбил двух подростков в тюменском селе
Сегодня, 04:12
В тюменской гордуме пройдет рокировка врачей
Сегодня, 03:23
В Тюмени похолодает до -6 и пойдет снег
Сегодня, 03:12
«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России
Вчера, 09:32