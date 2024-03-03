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В Тюмени снизился спрос на таунхаусы

Тюменцы отказываются от таунхаусов

3 марта 2024, 05:17

В Тюмени снизился спрос на таунхаусы

За последний год спрос на многоэтажные сблокированные дома снизился более чем на 14%, а длительность их экспозиции выросла на 5,5%. Одновременно с этим выросла и цена на такую недвижимость — на 9,9%.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, средняя стоимость таунхаусов в Тюмени сегодня составляет 10,5 миллиона рублей, тогда как год назад — 9,5 миллиона.

По мнению директора АН «Городской риэлторский центр» Юлии Усачевой, уровень спроса на такие дома не очень высокий из-за их специфики.

«Желающим жить за городом в собственном доме не очень подходит вариант, предполагающий плотное соседство и совсем небольшой кусочек земли, где можно поставить разве что барбекюшницу и скамейку», — отметила Юлия Усачева.
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По прогнозам экспертов, в 2024 год уровень спроса на таунхаусы продолжится снижаться. Впрочем, на загородные дома — тоже. По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Динары Васьбиевой, из-за жесткой кредитно-денежной политики покупатели будут вынуждены приобретать жилье меньшей площади.

Что касается цен, то их рост на загородную недвижимость к концу года достигнет 15%, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на загородные дома. В настоящее время он превышает предложение. Риелторы связывают ажиотаж с наступлением высокого сезона.

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