Тюменский застройщик возведет новый жилой район в Кургане

Окончание застройки будет приходиться на 2031 год. Комогоров также поделился планом строительства нового района: вся работа поделена на четыре этапа. Целью первого этапа является строительство 12 и 9-этажных домов. Вторым этапом будут построены 8-этажные дома, на третьем — 4-этажные. На финальном этапе компания будет строить таунхаусы вдоль озера Левашово.