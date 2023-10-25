nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 09:48

Published 25 октября, 09:48

Modified 25 октября, 09:50

Updated 25 октября, 09:50

Тюменский застройщик возведет новый жилой район в Кургане

Тюменский застройщик возведет новый жилой район в Кургане

25 октября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Коммерческий директор компании «ИСБ-Зауралье» Николай Комогоров рассказал о восьмилетнем плане по строительству нового жилого района в Кургане.

За восемь лет в районе Заозерном планируется построить 99 жилых зданий. Столь масштабным проектом будет заниматься компания «ИСБ-Зауралье», принадлежащая тюменскому застройщику ISB Development.

Окончание застройки будет приходиться на 2031 год. Комогоров также поделился планом строительства нового района: вся работа поделена на четыре этапа. Целью первого этапа является строительство 12 и 9-этажных домов. Вторым этапом будут построены 8-этажные дома, на третьем — 4-этажные. На финальном этапе компания будет строить таунхаусы вдоль озера Левашово.

В прямом эфире на радио «За облаками» Николай Комогоров также отметил, что по статистике, в новом районе будет проживать 8% населения Кургана.

Читайте также:
Тюменские власти потратят десятки миллиардов рублей на новую объездную дорогуВ Тюмени расширят Салаирский трактВ Тюмени перекроют движение по улице Логунова
#Общество#Тюмень#Строительство#Статистика#Население#Курган#Таунхаусы#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22