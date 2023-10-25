Тюменский застройщик возведет новый жилой район в Кургане

Posted 25 октября, 09:48
Published 25 октября, 09:48
Modified 25 октября, 09:50
Updated 25 октября, 09:50
За восемь лет в районе Заозерном планируется построить 99 жилых зданий. Столь масштабным проектом будет заниматься компания «ИСБ-Зауралье», принадлежащая тюменскому застройщику ISB Development.
Окончание застройки будет приходиться на 2031 год. Комогоров также поделился планом строительства нового района: вся работа поделена на четыре этапа. Целью первого этапа является строительство 12 и 9-этажных домов. Вторым этапом будут построены 8-этажные дома, на третьем — 4-этажные. На финальном этапе компания будет строить таунхаусы вдоль озера Левашово.
В прямом эфире на радио «За облаками» Николай Комогоров также отметил, что по статистике, в новом районе будет проживать 8% населения Кургана.