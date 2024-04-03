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Ограничение скорости

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Апрель
На трассе в Тюменской области ввели ограничение скорости
Ограничение коснулось участка с 826 по 917 километр трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Часть дороги затопило.
3 апреля, 07:50
Декабрь 2023
На тюменской трассе ввели ограничения из-за опасной погоды
Ограничения скорости с сегодняшнего дня введены на участке федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск с 13 по 118 километр.
2 декабря 2023, 05:03
На тюменской объездной планируют изменить скоростной режим
На одной из улиц уже установлены новые знаки. Когда изменения вступят в силу — не сообщается.
1 декабря 2023, 02:45
Август 2023
В День знаний в Тюмени ограничат скорость электросамокатов
1-го сентября, в День знаний, на улицах Тюмени традиционно ожидается большое количество людей, поскольку родители и дети отправляются на праздничные линейки.
21 августа 2023, 11:51

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