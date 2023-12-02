На тюменской трассе ввели ограничения из-за опасной погоды

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
«От Тюмени до населенного пункта Щитково и далее в сторону Тобольска сохраняется разрешенная максимальная скорость 90 км/ч», — сообщили в «Уралуправтодор».
Данная мера сохранится до наступления благоприятных погодно-климатических условий.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария с участием двух легковых авто и большегруза, в которой погиб один человек.