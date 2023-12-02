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На тюменской трассе ввели ограничения из-за опасной погоды

На тюменской трассе ввели ограничения из-за опасной погоды

2 декабря 2023, 05:03
Фото: 1MI
Ограничения скорости с сегодняшнего дня введены на участке федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск с 13 по 118 километр.
«От Тюмени до населенного пункта Щитково и далее в сторону Тобольска сохраняется разрешенная максимальная скорость 90 км/ч», — сообщили в «Уралуправтодор».

Данная мера сохранится до наступления благоприятных погодно-климатических условий.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария с участием двух легковых авто и большегруза, в которой погиб один человек.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Ограничения#Безопасность на дорогах#Тюмень — Ханты-Мансийск#Ханты-Мансийск#Ограничение скорости
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