На тюменских трассах поставили временные знаки ограничения скорости

Posted 5 ноября, 03:20
Published 5 ноября, 03:20
Modified 5 ноября, 03:22
Updated 5 ноября, 03:22
Представители Госавтоинспекции и дорожных служб Тюменской области предприняли ряд мер для повышения безопасности водителей в условиях непогоды. В настоящее время они ведут разъяснительную работу о важности снижения скорости во время и после снегопада.
«Был разработан алгоритм оперативного реагирования на резкие изменения погодных условий, такие как метель, сильный снегопад и гололед. В этих случаях будет вводиться временное ограничение скорости на опасных участках трасс», — заявил начальник Управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.
Всего в настоящее время выделено 12 участков, где разместят временные знаки ограничения скорости. При ухудшении погоды эти знаки будут активированы.
Сотрудники ГИБДД считают, что такие меры позволят снизить аварийность, повысить безопасность дорожного движения и лучше адаптироваться к изменению условий.