На тюменской объездной планируют изменить скоростной режим

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Сейчас на тюменской объездной дороге можно разогнаться до 60 километров в час. Как сообщает РБК Тюмень, предельно допустимую скорость движения планируют увеличить до 90 километров в час.
На улице Федюнинского установили новые знаки, но пока они закрыты пленкой. Официального заявления о повышении скоростного режима и дате, когда изменения вступят в силу, от властей пока не поступало.
В ГУС и Госавтоинспеции такой информацией на данный момент не располагают. Ответ от администрации Тюмени ожидается.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени планируют расширить дорогу у ТРЦ «Сити Молл». Этому поспособствовали жалобы местных жителей, уставших терпеть постоянные пробки.