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Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

На тюменской объездной повысят скоростной режим

На тюменской объездной планируют изменить скоростной режим

1 декабря 2023, 02:45
Фото: 1MI

На тюменской объездной повысят скоростной режим

На одной из улиц уже установлены новые знаки. Когда изменения вступят в силу — не сообщается.

Сейчас на тюменской объездной дороге можно разогнаться до 60 километров в час. Как сообщает РБК Тюмень, предельно допустимую скорость движения планируют увеличить до 90 километров в час.

На улице Федюнинского установили новые знаки, но пока они закрыты пленкой. Официального заявления о повышении скоростного режима и дате, когда изменения вступят в силу, от властей пока не поступало.

В ГУС и Госавтоинспеции такой информацией на данный момент не располагают. Ответ от администрации Тюмени ожидается.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени планируют расширить дорогу у ТРЦ «Сити Молл». Этому поспособствовали жалобы местных жителей, уставших терпеть постоянные пробки.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Дорожные знаки#Автомобили#Дороги#Изменения движения#Ограничение скорости#Любовь Селезнева
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