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На трассе в Тюменской области ввели ограничение скорости

На трассе в Тюменской области ввели ограничение скорости

3 апреля 2024, 07:50
Фото: 1MI

На трассе в Тюменской области ввели ограничение скорости

Ограничение коснулось участка с 826 по 917 километр трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Часть дороги затопило.

На участке трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 826 по 917 километр ограничили скорость движения автомобилей до 70 километров в час. Об этом сообщает Уралуправтодор.

Причина ограничений — неблагоприятные дорожные условия. Уточняется, что на участке с 883 по 903 километр наблюдается застой воды.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится новый подземный пешеходный переход. Его планируют построить в районе улиц Первомайской — Осипенко — Челюскинцев.

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