На трассе в Тюменской области ввели ограничение скорости

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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На участке трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 826 по 917 километр ограничили скорость движения автомобилей до 70 километров в час. Об этом сообщает Уралуправтодор.
Причина ограничений — неблагоприятные дорожные условия. Уточняется, что на участке с 883 по 903 километр наблюдается застой воды.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится новый подземный пешеходный переход. Его планируют построить в районе улиц Первомайской — Осипенко — Челюскинцев.