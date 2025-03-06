Тюменские власти заработали на платных парковках десятки миллионов рублей в 2025 году

Posted 6 марта, 04:07
Published 6 марта, 04:07
Modified 6 марта, 04:09
Updated 6 марта, 04:09
Для сравнения, за аналогичный период 2024 года поступления от платных парковок в бюджет составляли 15,8 миллиона рублей, пишет РБК Тюмень.
Наиболее прибыльными в этом году стали парковочные зоны 203 по улицам Водопроводной и Первомайсой, 206 по Володарского и 207 по Водопроводной и Комсомольской.
Напомним, на 2025 года власти Тюмени установили план по доходу с платных паркингов в размере 120,6 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году количество платных парковочных мест в Тюмени превысит 5 тысяч. На платный режим работы переведут паркинги, расположенные в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.