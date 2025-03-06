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Posted 6 марта, 04:07

Published 6 марта, 04:07

Modified 6 марта, 04:09

Updated 6 марта, 04:09

Власти Тюмени заработали на платных парковках более 20 млн рублей за два месяца

Тюменские власти заработали на платных парковках десятки миллионов рублей в 2025 году

6 марта 2025, 04:07
Фото: 1MI.

Власти Тюмени заработали на платных парковках более 20 млн рублей за два месяца

Сюжет
Администрация г.Тюмени
После введения в областной столице новых платных зон поступления в бюджет города от работы платных паркингов существенно увеличились. За январь и февраль, по словам и.о директора «Тюменьгортранса» Руслана Тимерзянова, доходы составили 20,1 миллионов рублей.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года поступления от платных парковок в бюджет составляли 15,8 миллиона рублей, пишет РБК Тюмень.

Наиболее прибыльными в этом году стали парковочные зоны 203 по улицам Водопроводной и Первомайсой, 206 по Володарского и 207 по Водопроводной и Комсомольской.

Напомним, на 2025 года власти Тюмени установили план по доходу с платных паркингов в размере 120,6 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году количество платных парковочных мест в Тюмени превысит 5 тысяч. На платный режим работы переведут паркинги, расположенные в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.

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