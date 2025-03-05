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Posted 5 марта, 13:51

Published 5 марта, 13:51

Modified 5 марта, 13:53

Updated 5 марта, 13:53

В Тюмени бьют рекорды погода и цены на огурцы, а Вахрин с СВО вернется на работу

В Тюмени бьют рекорды погода и цены на огурцы, а Вахрин с СВО вернется на работу

5 марта 2025, 13:51
Фото: nashgorod.ru.
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Тюменцы никогда не видели такой теплой зимы за последние 139 лет. Но и это еще рекорд: мартовские огурцы стали нарасхват, даже не смотря на высокую стоимость. Но еще больше удивило, почему тюменец покончил с собой в больнице сразу после медобследования — самое интересное в итогах дня.

Слухи о Вахрине и Гоцыке: вернулись ли они с СВО

Тюменский политолог Александр Безделов рассеял слухи о том, что бывший замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык до сих пор находятся в Тюмени. Со слов Безделова, два фигуранта уголовного дела о взятках зачислены в штурмовые подразделения, а не отсиживаются в штабе, что и было одним из условий их освобождения. За ними производится наблюдение, поэтому местонахождение тюменцев на контроле у спецслужб.

При этом, Вячеславу Вахрину и Алексею Гоцыку после возвращения домой можно будет вернуться на прежние рабочие места, об это сообщил Павел Руснаков. Со слов правозащитника, после службы на СВО они могут быть помилованы, а значит смогут снова занять свои посты. Однако, при заключении контракта во время следствия, фигуранты будут находиться на спецоперации до окончания СВО.

Тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык смогут вернуться к работе после СВО
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Сирены оповещения: все услышали?

5 марта в Тюмени была проведена проверка работоспособности систем оповещения населения. Жители центральной части города и прилегающих районов смогли услышать вой сирены, однако для многих это мероприятие обернулось тишиной.

«По своему адресу в Тюмени, живу в частном доме, никогда не слышал сирены. Система оповещения не работает, так не охватывает весь город. Показушничество и, по всей видимости, растрата бюджета. Живу между Московским и Червишевским трактами», — рассказывает Алексей Савоськин.

Учения проводились не только в Тюмени, но и в большинстве российских городов. Телеканалы приостановили передачи, а на радио прозвучало голосовое сообщение «Внимание всем».

В Тюмени прозвучали сирены. Кто их не услышал?
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Тюменцы скупают подорожавшие в магазине огурцы

Весенний рост цена на овощи и фрукты привел к неожиданным покупательским аппетитам. Не смотря на то, что огурцы выросли в цене за год на 140%, этот любимый ингредиент салатов стал покупаться чаще обычного. Ящики магазинов пустеют на глазах, создавая видимый дефицит. Особенной популярностью пользуются штучные огурцы по 100 рублей.

Экономист Ирина Меняйлова отметила, что не стоит переживать из-за резкого скачка цен. Это всего лишь сезонное подорожание и уже через месяц ситуация на рынке должна стабилизироваться.

Полки пустеют: тюменцы ринулись массово скупать подорожавшие огурцы
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Тюменец был найден мертвым в туалете больницы после обследования

Для жителя Тюмени обследование в больнице закончилось трагедией. Труп 30-летнего мужчины был найден в туалете ОКБ № 2, в которой он проходил медицинское обследование. По словам очевидцев, он совершил самоубийство.

«Возможно, ему какой-либо страшный диагноз озвучили. Иногда врачи в такой форме преподносят информацию, что деле дар речи теряешь», — высказалась Алина С. в сообществе ЧС Тюмень.

Следственный комитет Тюмени проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Тюмени пациент покончил с собой после медобследования в ОКБ №2
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Аномально теплая зима Тюмени, которая побила 139-летний рекорд

Прошедшая зима стала самой необычной за всю историю наблюдений за погодой. Метеоролог и автор проекта «Погода 72» Илья Винштейн рассказал, что зима 2024/2025 стала самой теплой за последние 139 лет. В среднем температура воздуха была на 5,8 градусов выше климатической нормы, составляя примерно 7,9 градусов ниже нуля.

Самым холодным зимним днем оказалось 20 февраля (-25,5), а самым теплым — 10 февраля (+3,5). При этом показатели осадков в этом сезоне находились в норме для климатического пояса Тюмени — 62 мм.

Аномальная зима: в Тюмени побит 139-летний температурный рекорд
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