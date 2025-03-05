В Тюмени бьют рекорды погода и цены на огурцы, а Вахрин с СВО вернется на работу

При этом, Вячеславу Вахрину и Алексею Гоцыку после возвращения домой можно будет вернуться на прежние рабочие места, об это сообщил Павел Руснаков. Со слов правозащитника, после службы на СВО они могут быть помилованы, а значит смогут снова занять свои посты. Однако, при заключении контракта во время следствия, фигуранты будут находиться на спецоперации до окончания СВО.