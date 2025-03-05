В Тюмени бьют рекорды погода и цены на огурцы, а Вахрин с СВО вернется на работу

Posted 5 марта, 13:51
Published 5 марта, 13:51
Modified 5 марта, 13:53
Updated 5 марта, 13:53
Тюменский политолог Александр Безделов рассеял слухи о том, что бывший замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык до сих пор находятся в Тюмени. Со слов Безделова, два фигуранта уголовного дела о взятках зачислены в штурмовые подразделения, а не отсиживаются в штабе, что и было одним из условий их освобождения. За ними производится наблюдение, поэтому местонахождение тюменцев на контроле у спецслужб.
При этом, Вячеславу Вахрину и Алексею Гоцыку после возвращения домой можно будет вернуться на прежние рабочие места, об это сообщил Павел Руснаков. Со слов правозащитника, после службы на СВО они могут быть помилованы, а значит смогут снова занять свои посты. Однако, при заключении контракта во время следствия, фигуранты будут находиться на спецоперации до окончания СВО.
5 марта в Тюмени была проведена проверка работоспособности систем оповещения населения. Жители центральной части города и прилегающих районов смогли услышать вой сирены, однако для многих это мероприятие обернулось тишиной.
«По своему адресу в Тюмени, живу в частном доме, никогда не слышал сирены. Система оповещения не работает, так не охватывает весь город. Показушничество и, по всей видимости, растрата бюджета. Живу между Московским и Червишевским трактами», — рассказывает Алексей Савоськин.
Учения проводились не только в Тюмени, но и в большинстве российских городов. Телеканалы приостановили передачи, а на радио прозвучало голосовое сообщение «Внимание всем».
Весенний рост цена на овощи и фрукты привел к неожиданным покупательским аппетитам. Не смотря на то, что огурцы выросли в цене за год на 140%, этот любимый ингредиент салатов стал покупаться чаще обычного. Ящики магазинов пустеют на глазах, создавая видимый дефицит. Особенной популярностью пользуются штучные огурцы по 100 рублей.
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Для жителя Тюмени обследование в больнице закончилось трагедией. Труп 30-летнего мужчины был найден в туалете ОКБ № 2, в которой он проходил медицинское обследование. По словам очевидцев, он совершил самоубийство.
«Возможно, ему какой-либо страшный диагноз озвучили. Иногда врачи в такой форме преподносят информацию, что деле дар речи теряешь», — высказалась Алина С. в сообществе ЧС Тюмень.
Следственный комитет Тюмени проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.
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