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Posted 5 марта, 08:54

Published 5 марта, 08:54

Modified 5 марта, 08:56

Updated 5 марта, 08:56

Аномальная зима: в Тюмени побит 139-летний температурный рекорд

Аномальная зима: в Тюмени побит 139-летний температурный рекорд

5 марта 2025, 08:54
Фото: 1MI.
Прошедшая зима 2024/2025 в Тюмени области стала самой теплой историю наблюдений. Об этом сообщил метеоролог, автор проекта «Погода 72» Илья Винштейн.

По его словам, средняя температура воздуха минувшей зимой в областной столице превышала климатическую норму на 5,8 градуса и составила в среднем -7,9 градуса. При этом самая низкая температура воздуха, -25,5, была зарегистрирована 20 февраля, а самая высокая, +3,5, 10 февраля. В целом за зиму в Тюмени выпало 62 мм осадков, что равняется климатической норме. 28 февраля высота снежного покрова в городе достигла 28 сантиметров.

«Зима 2024-2025 стала самой теплой за всю историю наблюдений в Тюмени, которые ведутся на протяжении 139 лет. Ранее рекорд принадлежал зиме 2019–2020 гг. Потребовалось 5 лет, чтобы обновить рекорд», — сообщил Илья Виншейн.

Что касается весны-2025 в Тюмени, то по прогнозам, первый весенний месяц в Тюмени будет теплым — средняя температура воздуха превысит нормативные значения на 2 градуса. Ели в первой декаде температура воздуха будет варьироваться от +2 днем до -12…-15 ночью, то в третьей декаде в дневные часы воздух будет прогреваться до 0…+6, а ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -4…-9.

В ближайшие дни в Тюмени сохранится устойчивая минусовая температура: -4…-15. Потепление ожидается в начале следующей недели — по прогнозам Гисметео, во вторник в областной столице воздух прогреется до +3.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 февраля был установлен температурный рекорд — в этот день термометры показали +0,6. День стал самым теплым за последние 22 года.

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