Аномальная зима: в Тюмени побит 139-летний температурный рекорд

Что касается весны-2025 в Тюмени, то по прогнозам, первый весенний месяц в Тюмени будет теплым — средняя температура воздуха превысит нормативные значения на 2 градуса. Ели в первой декаде температура воздуха будет варьироваться от +2 днем до -12…-15 ночью, то в третьей декаде в дневные часы воздух будет прогреваться до 0…+6, а ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -4…-9.