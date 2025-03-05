Аномальная зима: в Тюмени побит 139-летний температурный рекорд

Posted 5 марта, 08:54
Published 5 марта, 08:54
Modified 5 марта, 08:56
Updated 5 марта, 08:56
По его словам, средняя температура воздуха минувшей зимой в областной столице превышала климатическую норму на 5,8 градуса и составила в среднем -7,9 градуса. При этом самая низкая температура воздуха, -25,5, была зарегистрирована 20 февраля, а самая высокая, +3,5, 10 февраля. В целом за зиму в Тюмени выпало 62 мм осадков, что равняется климатической норме. 28 февраля высота снежного покрова в городе достигла 28 сантиметров.
«Зима 2024-2025 стала самой теплой за всю историю наблюдений в Тюмени, которые ведутся на протяжении 139 лет. Ранее рекорд принадлежал зиме 2019–2020 гг. Потребовалось 5 лет, чтобы обновить рекорд», — сообщил Илья Виншейн.
Что касается весны-2025 в Тюмени, то по прогнозам, первый весенний месяц в Тюмени будет теплым — средняя температура воздуха превысит нормативные значения на 2 градуса. Ели в первой декаде температура воздуха будет варьироваться от +2 днем до -12…-15 ночью, то в третьей декаде в дневные часы воздух будет прогреваться до 0…+6, а ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -4…-9.
В ближайшие дни в Тюмени сохранится устойчивая минусовая температура: -4…-15. Потепление ожидается в начале следующей недели — по прогнозам Гисметео, во вторник в областной столице воздух прогреется до +3.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 февраля был установлен температурный рекорд — в этот день термометры показали +0,6. День стал самым теплым за последние 22 года.