Власти Тюмени рассказали, какие парковки станут платными в этом году

В 2025 году число платных парковочных мест в Тюмени превысит 5 тысяч. На платный режим работы в ближайшие месяцы перейдут паркинги, расположенные в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина. Стоимость одного часа составит от 25 до 75 рублей.

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