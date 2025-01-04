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Posted 4 января, 10:32

Published 4 января, 10:32

Modified 4 января, 10:34

Updated 4 января, 10:34

Власти Тюмени рассказали, какие парковки станут платными в этом году

Власти Тюмени рассказали, какие парковки станут платными в этом году

4 января 2025, 10:32
Фото: 1MI.
В 2025 году число платных парковочных мест в Тюмени превысит 5 тысяч. На платный режим работы в ближайшие месяцы перейдут паркинги, расположенные в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина. Стоимость одного часа составит от 25 до 75 рублей.

По данным администрации Тюмени, в настоящее время в областной столице насчитывается порядка 4 тысяч платных парковочных мест.

В период новогодних каникул, до 8 января включительно, все платные паркинги в городе работают по графику выходного дня — в бесплатном режиме.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени заработали по итогам 2024 года на платных парковках более 104 миллионов рублей — план был перевыполнен практически на 16%.

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