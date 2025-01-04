Власти Тюмени рассказали, какие парковки станут платными в этом году

Posted 4 января, 10:32
Published 4 января, 10:32
Modified 4 января, 10:34
Updated 4 января, 10:34
По данным администрации Тюмени, в настоящее время в областной столице насчитывается порядка 4 тысяч платных парковочных мест.
В период новогодних каникул, до 8 января включительно, все платные паркинги в городе работают по графику выходного дня — в бесплатном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени заработали по итогам 2024 года на платных парковках более 104 миллионов рублей — план был перевыполнен практически на 16%.