В Тюмени в преддверии 8 марта выпадет снег

Posted 6 марта, 01:08
Published 6 марта, 01:08
Modified 6 марта, 01:08
Updated 6 марта, 01:08
В Тюмени 6 марта ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -13…-7, ночью термометры покажут -9…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18 закат в 18:20, продолжительность дня 11 часов 2 минуты.
В Тобольске 6 марта синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение всего дня. Утром и днем ожидается до -12.-6, в ночные часы термометры покажут -10…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:08, закат в 18:07 продолжительность дня 10 часов 59 минут.
В Ишиме 6 марта метеорологи ожидается пасмурная погода, снег в дневные часы. В утренние часы и днем столбики термометров покажут -11….-6, ночью температура воздуха составит -9…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:01 закат в 18:05 продолжительность дня 11 часов 4 минуты.