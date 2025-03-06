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Posted 6 марта, 01:08

Published 6 марта, 01:08

Modified 6 марта, 01:08

Updated 6 марта, 01:08

В Тюмени в преддверии 8 марта выпадет снег

В Тюмени в преддверии 8 марта выпадет снег

6 марта 2025, 01:08
Фото: 1MI.
Облачную погоду, осадки в виде снега, ветер 6-11 м/с прогнозируют на юге Тюменской области метеорологи в четверг, 6 марта. Максимальная дневная температура воздуха составит -2…-7, ночью ожидается до -11…-16, при прояснении до -21.

В Тюмени 6 марта ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -13…-7, ночью термометры покажут -9…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18 закат в 18:20, продолжительность дня 11 часов 2 минуты.

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В Тобольске 6 марта синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение всего дня. Утром и днем ожидается до -12.-6, в ночные часы термометры покажут -10…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:08, закат в 18:07 продолжительность дня 10 часов 59 минут.

В Ишиме 6 марта метеорологи ожидается пасмурная погода, снег в дневные часы. В утренние часы и днем столбики термометров покажут -11….-6, ночью температура воздуха составит -9…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:01 закат в 18:05 продолжительность дня 11 часов 4 минуты.

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