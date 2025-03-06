В Тюмени в преддверии 8 марта выпадет снег

В Тобольске 6 марта синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение всего дня. Утром и днем ожидается до -12.-6, в ночные часы термометры покажут -10…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.