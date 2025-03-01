С нарушителями парковки в Тюмени будут бороться по-новому

В Тюмени в мае запустят автоматическую фиксацию нарушений правил парковки

В мае в областной столице запустят автоматическую фиксацию нарушений правил парковки. По городу будут курсировать специализированные машины — они будут собирать сведения и передавать их в Госавтоинспекцию. Об этом сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев в своем тг-канале.