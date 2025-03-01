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Posted 1 марта, 06:16

Published 1 марта, 06:16

Modified 1 марта, 06:18

Updated 1 марта, 06:18

В Тюмени в мае запустят автоматическую фиксацию нарушений правил парковки

С нарушителями парковки в Тюмени будут бороться по-новому

1 марта 2025, 06:16
Фото: 1MI.

В Тюмени в мае запустят автоматическую фиксацию нарушений правил парковки

В мае в областной столице запустят автоматическую фиксацию нарушений правил парковки. По городу будут курсировать специализированные машины — они будут собирать сведения и передавать их в Госавтоинспекцию. Об этом сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев в своем тг-канале.
«Мы намерены улучшать цифровые сервисы. С мая в городе запускается в работу новый комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил парковки. Этот сервис позволит снизить нагрузку на квартальных и ускорить решение других актуальных задач», — пояснил глава администрации города.

Напомним, еще в середине февраля Максим Афанасьев пообещал разобраться с автовладельцами, парующимися на газонах, во вторых рядах и т. д. Тогда мэр поставил задачу «Тюменьгортрансу» организовать контроль за надлежащей эксплуатацией единого городского платного парковочного пространства. Особое внимание он рекомендовал уделить центральной части города.

Кстати, тюменцы уже начали жаловаться Максиму Афанасьеву на нарушителей правил парковки — в частности, в районе перекрестка улиц Калинина и Ставропольской.

«Перекресток улиц Ставропольской и Калинина заставлен машинами (подснежниками) весь обзор закрывают для проезда», — сообщила под опубликованным постом Афанасьева Гульнара.

В мэрии оперативно отреагировали на сообщение и заверили, что информация уже передана в работу сотрудникам управы Калининского округа и Службу заказчика.

Также горожане пожаловались мэру на неочищенные от снега и грязи парковочные карманы по улице Мелиораторов.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени в 2024 году получили доход от работы платных парковок в размере 104 миллионов рублей. План по доходам был перевыполнен на 15%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Штрафы#Парковки#Максим Афанасьев#Платные парковки
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