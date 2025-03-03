Тюменская область вошла в список пьющих регионов

Тюменская область попала в список регионов с высоким уровнем потребления алкоголя в России. Это связано с легким доступом к алкоголю, его рекламой в соцсетях, а зачастую выпитый бокал вина не воспринимается, как угроза.

Тюменская область оказалась в списке регионов с высоким уровнем потребления алкоголя в России. Об этом заявила врач психиатр-нарколог Марина Калюжная. В прошедшем году отмечен рост употребления спиртных напитков среди населения на 36% по сравнению с 2023 годом. Несмотря на положительную динамику в экономике, включая увеличение среднедушевых доходов на 16,5% и рост розничной торговли на 15,7%, важно учитывать сопутствующее увеличение рабочей нагрузки и стресса. Высокая конкуренция на рынке труда и ускоренный темп жизни вынуждают людей искать способы релаксации. По словам Марины Калюжной, важную роль играют слабоалкогольные напитки, ставшие обыденностью. Регулярное употребление даже малых доз формирует привычку, так как бокал вина или пива часто не воспринимается как угроза. Также в регионе сохраняется легкий доступ к алкоголю. Разнообразие продукции, обилие торговых точек и услуга «алкоголь на вынос» снижают бдительность, особенно среди молодежи и уязвимых слоев населения. А социальные сети формируют ложное представление о его безвредности. Для борьбы с алкоголизацией необходимы комплексные меры: развитие спортивной, образовательной и досуговой инфраструктуры, проведение информационных кампаний, просвещение населения и популяризация здорового образа жизни. Также важно создавать программы, направленные на повышение качества жизни и снижение уровня стресса, пишет tmn.aif.ru. В Тюмени в ближайшие годы построят шесть новых дорожных объектов Узнать подробнее 1 и 2 марта врачи и фельдшеры оказали помощь 1278 жителям Тюмени и Тюменского района. Из них 638 вызовов были экстренными, остальные — неотложными. В больницы было доставлено 583 человека. Читайте также: От одеколона до тормозной жидкости: чем травятся тюменцы? В экодомах Тюменской области пройдут мероприятия, посвященные Дню студента В Тюменской области предложили ввести смертную казнь за наркопреступления