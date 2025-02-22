От одеколона до тормозной жидкости: чем травятся тюменцы?

Posted 22 февраля, 11:28
Published 22 февраля, 11:28
Modified 22 февраля, 11:30
Updated 22 февраля, 11:30
В ведомстве отметили, что большая часть случаев отравлений спиртосодержащей продукцией происходила из-за чрезмерного ее употребления. Преимущественно чаще всего в больницы с таким диагнозом попадали неработающие люди трудоспособного возраста.
Также в числе распространенных причин отравления — употребление спиртосодержащих жидкостей, не предназначенных для питья, в том числе одеколона и парфюмерных изделий, стеклоочистителей, денатурата, технического спирта, метанола, тормозной жидкости.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области новорожденный скончался из-за острого отравления этиловым спиртом. В крови младенца обнаружили 1,8 промилле этилового спирта. Как выяснилось, мать малыша на протяжении всей беременности и курила, и пила спиртные напитки. В день родом женщина распивала алкоголь со своим сожителем.