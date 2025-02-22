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Posted 22 февраля, 11:28

Published 22 февраля, 11:28

Modified 22 февраля, 11:30

Updated 22 февраля, 11:30

Тюменцы стали реже попадать в больницы с отравлением от алкоголя

От одеколона до тормозной жидкости: чем травятся тюменцы?

22 февраля 2025, 11:28
Фото: 1MI.

Тюменцы стали реже попадать в больницы с отравлением от алкоголя

Сюжет
Алкоголь
За последний год в регионе на 10,8% сократилось число случаем отравлений алкогольной продукцией по сравнению с 2023 годом. Об этом «Нашему Городу» рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что большая часть случаев отравлений спиртосодержащей продукцией происходила из-за чрезмерного ее употребления. Преимущественно чаще всего в больницы с таким диагнозом попадали неработающие люди трудоспособного возраста.

Также в числе распространенных причин отравления — употребление спиртосодержащих жидкостей, не предназначенных для питья, в том числе одеколона и парфюмерных изделий, стеклоочистителей, денатурата, технического спирта, метанола, тормозной жидкости.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области новорожденный скончался из-за острого отравления этиловым спиртом. В крови младенца обнаружили 1,8 промилле этилового спирта. Как выяснилось, мать малыша на протяжении всей беременности и курила, и пила спиртные напитки. В день родом женщина распивала алкоголь со своим сожителем.

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