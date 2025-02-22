От одеколона до тормозной жидкости: чем травятся тюменцы?

Тюменцы стали реже попадать в больницы с отравлением от алкоголя

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За последний год в регионе на 10,8% сократилось число случаем отравлений алкогольной продукцией по сравнению с 2023 годом. Об этом «Нашему Городу» рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.