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Posted 3 марта, 13:03

Published 3 марта, 13:03

Modified 3 марта, 13:05

Updated 3 марта, 13:05

За помощью к медикам за выходные обратилось почти 1300 тюменцев

За помощью к медикам за выходные обратилось почти 1300 тюменцев

3 марта 2025, 13:03
Фото: 1MI.
За прошедшие выходные в экстренной форме поступило 638 вызовов, в поликлиники диспетчеры передали 1 тыс. 33 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Каждый день бригады скорой помощи сталкиваются с множеством вызовов, особенно напряженными выдаются выходные. Пресс-служба регионального здравоохранения рассказала скольким тюменцам потребовалась медицинская помощь в прошедшие выходные.

1 и 2 марта врачи и фельдшеры оказали помощь 1278 жителям Тюмени и Тюменского района. Из них 638 вызовов были экстренными, остальные — неотложными. В больницы было доставлено 583 человека.

В течение этого времени, с 8 утра до 8 вечера, диспетчеры перенаправили в поликлиники 1033 обращения, поскольку состояние пациентов не представляло опасности для жизни: например, повышенное давление, высокая температура или боли в спине.

Сотрудники оперативного отдела дали консультации 102 гражданам по вопросам первой помощи в ситуациях, не требующих приезда скорой.

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#Ксения Мальчева#Скорая помощь
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