За помощью к медикам за выходные обратилось почти 1300 тюменцев

Posted 3 марта, 13:03
Published 3 марта, 13:03
Modified 3 марта, 13:05
Updated 3 марта, 13:05
Каждый день бригады скорой помощи сталкиваются с множеством вызовов, особенно напряженными выдаются выходные. Пресс-служба регионального здравоохранения рассказала скольким тюменцам потребовалась медицинская помощь в прошедшие выходные.
1 и 2 марта врачи и фельдшеры оказали помощь 1278 жителям Тюмени и Тюменского района. Из них 638 вызовов были экстренными, остальные — неотложными. В больницы было доставлено 583 человека.
В течение этого времени, с 8 утра до 8 вечера, диспетчеры перенаправили в поликлиники 1033 обращения, поскольку состояние пациентов не представляло опасности для жизни: например, повышенное давление, высокая температура или боли в спине.
Сотрудники оперативного отдела дали консультации 102 гражданам по вопросам первой помощи в ситуациях, не требующих приезда скорой.