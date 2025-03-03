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Posted 3 марта, 15:00

Published 3 марта, 15:00

Modified 3 марта, 15:02

Updated 3 марта, 15:02

В Тюмени в ближайшие годы построят шесть новых дорожных объектов

В Тюмени в ближайшие годы построят шесть новых дорожных объектов

3 марта 2025, 15:00
Фото: 1MI.
Новые дорожные объекты в Тюмени станут частью «Южного коридора». Его развитие улучшит транспортные связи существующих и новых жилых районов южной части города.

Как минимум шесть региональных транспортных объектов построят в Тюмени в ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба ГУС ТО.

Планами и информацией о уже реализуемых работах на объектах на совещании по вопросам развития дорожной инфраструктуры регионального и муниципального значения депутатам рассказали сотрудники Главного управления строительства и Управления автомобильных дорог Тюменской области.

До конца 2025 года запланировано окончание строительства транспортной развязки на Червишевском тракте в районе д. Патрушева и д. Комарова. Здесь уже построены надземный пешеходный переход, пролёт и основания для съездов, проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

К 2027 году планируется завершить возведение транспортной развязки на пересечении Джанбровской улицы и трассы «Екатеринбург-Тюмень». В рамках проекта подрядчик построит четыре съезда, а также три искусственных сооружения, включая надземные пешеходные переходы и путепровод на Джанбровской улице, где уже возведены четыре опоры.

Сейчас ведётся проектирование «Обхода Комарово» — участка от развязки на Червишевском тракте до улицы Фармана Салманова. Проект предусматривает создание четырёхполосной дороги.

Кроме того, «Управление автомобильных дорог» планирует продлить улицу Пермякова от Федюнинского до Червишевского тракта, создав магистральную четырёхполосную улицу.

Все перечисленные объекты, вместе с уже построенной улицей Ф. Салманова и запланированной улицей Джанбровского, формируют так называемый «Южный коридор».

По словам Александра Исакова, главы Управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области, развитие «Южного коридора» критически важно для существенного улучшения транспортной доступности как существующих, так и новых жилых зон на юге Тюмени и в пригороде. Необходимо перенаправить транзитный трафик с Московского и Червишевского трактов, а также с объездной дороги в районе улиц Федюнинского и Закалужской. Ежегодное увеличение интенсивности движения на главных федеральных трассах вызывает перегрузку дорог Тюмени. На южном отрезке ТКАД, при норме в 14 тысяч автомобилей в сутки, фактически проезжает свыше 60 тысяч. При этом транзитный транспорт демонстрирует значительный рост. До 2022 года прирост грузового транспорта составлял 1,5-3% ежегодно, но сейчас этот показатель вырос до 15-20%.

Дополнительным шагом к уменьшению нагрузки на южные дороги Тюменской агломерации станет строительство «Южного обхода», проект которого завершается, и который войдет во вторую объездную дорогу и соединит три федеральные трассы. «Южный обход» будет возведен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На совещании также рассмотрели планы развития дорожной сети областного центра. В ближайшем будущем планируется строительство и реконструкция 9 объектов, включая: строительство улицы Мельникайте от улицы Дружбы до улицы Щербакова; возведение транспортной развязки на улице Аккумуляторной; и сооружение автодорожного тоннеля под железнодорожными путями возле железнодорожного вокзала.

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#Ксения Мальчева#Дороги#Строительство дорог
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