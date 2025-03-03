В Тюмени в ближайшие годы построят шесть новых дорожных объектов

По словам Александра Исакова, главы Управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области, развитие «Южного коридора» критически важно для существенного улучшения транспортной доступности как существующих, так и новых жилых зон на юге Тюмени и в пригороде. Необходимо перенаправить транзитный трафик с Московского и Червишевского трактов, а также с объездной дороги в районе улиц Федюнинского и Закалужской. Ежегодное увеличение интенсивности движения на главных федеральных трассах вызывает перегрузку дорог Тюмени. На южном отрезке ТКАД, при норме в 14 тысяч автомобилей в сутки, фактически проезжает свыше 60 тысяч. При этом транзитный транспорт демонстрирует значительный рост. До 2022 года прирост грузового транспорта составлял 1,5-3% ежегодно, но сейчас этот показатель вырос до 15-20%.