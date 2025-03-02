Сколько денег хотят зарабатывать ежемесячно тюменцы? Сумма удивит

Наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Тюменской области произошел у специалистов из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга: по сравнению с прошлым годом, желаемая сумма доходов у таких кандидатов выросла сразу на 29,8 тысячи рублей или на 25%. На втором месте по росту уровня запросов находятся сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (рост суммы ожиданий на 20 тысяч рублей или 40%), на третьем месте — работники производства и сервисного обслуживания (рост на 19,9 тысячи рублей или 25%).