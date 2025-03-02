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Posted 2 марта, 08:13

Published 2 марта, 08:13

Modified 2 марта, 08:15

Updated 2 марта, 08:15

Зарплатные ожидания тюменцев выросли на 5 тысяч рублей

Сколько денег хотят зарабатывать ежемесячно тюменцы? Сумма удивит

2 марта 2025, 08:13
Фото: 1MI.

Зарплатные ожидания тюменцев выросли на 5 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области размер средней ожидаемой зарплаты увеличился за последний год всего на 9% и составил 65 тысяч рублей. В рублях этот прирост составил 5,1 тысячи рублей. Такое данные озвучили аналитики HeadHunter.

Эксперты отметили, что средние зарплатные ожидания тюменцев ниже показателей по стране, которые составили 70 тысяч рублей.

Наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Тюменской области произошел у специалистов из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга: по сравнению с прошлым годом, желаемая сумма доходов у таких кандидатов выросла сразу на 29,8 тысячи рублей или на 25%. На втором месте по росту уровня запросов находятся сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (рост суммы ожиданий на 20 тысяч рублей или 40%), на третьем месте — работники производства и сервисного обслуживания (рост на 19,9 тысячи рублей или 25%).

От 9 до 18% поднялись зарплатные ожидания у представителей компаний из сферы добывающей отрасли, у медиков и фармацевтов, ИТ-специалистов, педагогов, юристов, представителей менеджмента, аграриев и т. д.

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По данным аналитиков, на самые высокие зарплаты в Тюменской области на сегодняшний день претендуют соискатели из таких направлений, как «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (150 тыс. рублей в среднем), «Высший и средний менеджмент» (130 тыс. рублей), а также «Сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 100 тыс. рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии с заработной платой до 263 тысяч рублей. В списке врачи, инженеры и бизнес-аналитики.

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