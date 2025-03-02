Сколько денег хотят зарабатывать ежемесячно тюменцы? Сумма удивит

Posted 2 марта, 08:13
Published 2 марта, 08:13
Modified 2 марта, 08:15
Updated 2 марта, 08:15
Эксперты отметили, что средние зарплатные ожидания тюменцев ниже показателей по стране, которые составили 70 тысяч рублей.
Наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Тюменской области произошел у специалистов из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга: по сравнению с прошлым годом, желаемая сумма доходов у таких кандидатов выросла сразу на 29,8 тысячи рублей или на 25%. На втором месте по росту уровня запросов находятся сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (рост суммы ожиданий на 20 тысяч рублей или 40%), на третьем месте — работники производства и сервисного обслуживания (рост на 19,9 тысячи рублей или 25%).
От 9 до 18% поднялись зарплатные ожидания у представителей компаний из сферы добывающей отрасли, у медиков и фармацевтов, ИТ-специалистов, педагогов, юристов, представителей менеджмента, аграриев и т. д.
По данным аналитиков, на самые высокие зарплаты в Тюменской области на сегодняшний день претендуют соискатели из таких направлений, как «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (150 тыс. рублей в среднем), «Высший и средний менеджмент» (130 тыс. рублей), а также «Сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 100 тыс. рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии с заработной платой до 263 тысяч рублей. В списке врачи, инженеры и бизнес-аналитики.