Тюменские компании начали экономить на корпоративах

Posted 2 марта, 07:50
Published 2 марта, 07:50
Modified 2 марта, 07:52
Updated 2 марта, 07:52
По словам учредителя event-агентства Darsy Романа Акалупина, на подорожание корпоративов влияние оказали несколько факторов, в числе которых рост цен на 30-40% на продукты для банкетного меню (в среднем 7 тысяч рублей на человека), рост стоимости на 30% гонораров ведущих, подорожание услуг фотографов и кавер-групп, монтажников и звукооператоров, пишет РБК Тюмень.
Также из-за повышения акцизов и пошлин на параллельный импорт на 10-15% вырос в цене алкоголь, техническое обеспечение подорожало 15% и т. д.
«Сегодня все больше компаний выбирают ведущего, который может полноценно вести самостоятельно программу, а дополнительную шоу-программу выбирают из более бюджетного сегмента. К примеру, гонорар артиста достигает нескольких миллионов плюс райдер. В то же время можно пригласить качественную кавер-группу, которая исполнит любые треки и оптимизирует затраты», — Роман Акалупин.
По словам ивентмейкера Ольги Марьевой, также компании начали экономить на декоре в пользу еды и алкоголя. Эксперт отметила, что такая тенденция прослеживается не во всех регионах России. К примеру, в Москве на декор готовы тратить большие суммы, нежели на еду и напитки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость чая выросла на 8%. Сегодня средняя цена пачки листового черного байхового чая составляет 300 рублей. До конца года данный напиток может подорожать еще на 20%.