Тюменские компании начали экономить на корпоративах

По словам ивентмейкера Ольги Марьевой, также компании начали экономить на декоре в пользу еды и алкоголя. Эксперт отметила, что такая тенденция прослеживается не во всех регионах России. К примеру, в Москве на декор готовы тратить большие суммы, нежели на еду и напитки.