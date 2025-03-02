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Posted 2 марта, 07:50

Published 2 марта, 07:50

Modified 2 марта, 07:52

Updated 2 марта, 07:52

В Тюмени стоимость корпоративов выросла на 40%

Тюменские компании начали экономить на корпоративах

2 марта 2025, 07:50
Фото: 1MI.

В Тюмени стоимость корпоративов выросла на 40%

С начала этого года стоимость проведения таких мероприятий увеличилась на 20-40%. Такие данные предоставили представители event-индустрии.

По словам учредителя event-агентства Darsy Романа Акалупина, на подорожание корпоративов влияние оказали несколько факторов, в числе которых рост цен на 30-40% на продукты для банкетного меню (в среднем 7 тысяч рублей на человека), рост стоимости на 30% гонораров ведущих, подорожание услуг фотографов и кавер-групп, монтажников и звукооператоров, пишет РБК Тюмень.

Также из-за повышения акцизов и пошлин на параллельный импорт на 10-15% вырос в цене алкоголь, техническое обеспечение подорожало 15% и т. д.

«Сегодня все больше компаний выбирают ведущего, который может полноценно вести самостоятельно программу, а дополнительную шоу-программу выбирают из более бюджетного сегмента. К примеру, гонорар артиста достигает нескольких миллионов плюс райдер. В то же время можно пригласить качественную кавер-группу, которая исполнит любые треки и оптимизирует затраты», — Роман Акалупин.

По словам ивентмейкера Ольги Марьевой, также компании начали экономить на декоре в пользу еды и алкоголя. Эксперт отметила, что такая тенденция прослеживается не во всех регионах России. К примеру, в Москве на декор готовы тратить большие суммы, нежели на еду и напитки.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость чая выросла на 8%. Сегодня средняя цена пачки листового черного байхового чая составляет 300 рублей. До конца года данный напиток может подорожать еще на 20%.

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