Сколько тюменцев получают пенсию более 100 тысяч рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в марте проиндексируют на 4,4% пенсии военнослужащих. До этого военные пенсии были увеличены с 1 октября 2024 года на 5,1 процента. С марта 2025 года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента — 9,5%.