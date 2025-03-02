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Posted 2 марта, 07:12

Published 2 марта, 07:12

Modified 2 марта, 07:14

Updated 2 марта, 07:14

В Тюменской области 8 пенсионеров получают пенсию более 100 тысяч рублей

Сколько тюменцев получают пенсию более 100 тысяч рублей

2 марта 2025, 07:12
Фото: 1MI.

В Тюменской области 8 пенсионеров получают пенсию более 100 тысяч рублей

Сюжет
Пенсия
В Тюменской области 8 пенсионеров получают пенсию около 120,4 тысячи рублей. Все они — бывшие представители летно-испытательного состава. Об этом сообщили СФР по Тюменской области.

Преимущественная часть жителей региона пенсионного возраста получает выплату в размере 26,2 тысячи рублей, пишет 72.RU.

«Размер пенсии рассчитывается индивидуально каждому пенсионеру и зависит от страхового стажа гражданина, его заработной платы до 2002 года и страховых взносов, начисленных работодателем с 2002 года, наличия иждивенцев, детей, группы инвалидности и т. д. Повышенную пенсию в Тюменской области получают восемь пенсионеров из числа— до 120 476 рублей», — пояснили в СФР региона.

И добавили, что минимальный размер пенсии в Тюменской области не может быть меньше прожиточного минимума — 15 250 рублей. Если общая сумма выплат неработающего пенсионера (в т. ч. пенсии, ежемесячной денежной выплаты и иных мер социальной поддержки) не достигает прожиточного минимума, то автоматически устанавливается федеральная социальная доплата.

В настоящее время более 58 тысяч пожилых жителей Тюменской области получают пенсию в пределах прожиточного минимума.

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в марте 2025 года
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в марте проиндексируют на 4,4% пенсии военнослужащих. До этого военные пенсии были увеличены с 1 октября 2024 года на 5,1 процента. С марта 2025 года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента — 9,5%.

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