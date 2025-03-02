Сколько тюменцев получают пенсию более 100 тысяч рублей

Posted 2 марта, 07:12
Published 2 марта, 07:12
Modified 2 марта, 07:14
Updated 2 марта, 07:14
Преимущественная часть жителей региона пенсионного возраста получает выплату в размере 26,2 тысячи рублей, пишет 72.RU.
«Размер пенсии рассчитывается индивидуально каждому пенсионеру и зависит от страхового стажа гражданина, его заработной платы до 2002 года и страховых взносов, начисленных работодателем с 2002 года, наличия иждивенцев, детей, группы инвалидности и т. д. Повышенную пенсию в Тюменской области получают восемь пенсионеров из числа— до 120 476 рублей», — пояснили в СФР региона.
И добавили, что минимальный размер пенсии в Тюменской области не может быть меньше прожиточного минимума — 15 250 рублей. Если общая сумма выплат неработающего пенсионера (в т. ч. пенсии, ежемесячной денежной выплаты и иных мер социальной поддержки) не достигает прожиточного минимума, то автоматически устанавливается федеральная социальная доплата.
В настоящее время более 58 тысяч пожилых жителей Тюменской области получают пенсию в пределах прожиточного минимума.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в марте проиндексируют на 4,4% пенсии военнослужащих. До этого военные пенсии были увеличены с 1 октября 2024 года на 5,1 процента. С марта 2025 года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента — 9,5%.