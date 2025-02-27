Участники ВОВ стали почетными гражданами Тюмени

Звание почетного гражданина даст ветеранам право на дополнительные меры поддержки. Все они получат ежегодную выплату в 95 тыс. рублей, ежемесячную доплату к пенсии в 15 тыс. рублей. Также им могут компенсировать оплату услуг ЖКХ и платы за жилое помещение, пишет Вслух.ру.