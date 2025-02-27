Участники ВОВ стали почетными гражданами Тюмени

Posted 27 февраля, 16:12
Published 27 февраля, 16:12
Modified 27 февраля, 16:14
Updated 27 февраля, 16:14
Президент РФ Владимир Путин призвал не оставлять без внимания фронтовиков в год 80-летия Победы. Глава Тюменской области Александр Моор в русле этой инициативы дал соответствующее поручение властям на местах.
«Все крайне достойные люди. Своим решением мы выразим слова глубокой благодарности всему поколению победителей, которые отстояли для нас мир и свободу», — пояснил зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов.
Звание почетного гражданина даст ветеранам право на дополнительные меры поддержки. Все они получат ежегодную выплату в 95 тыс. рублей, ежемесячную доплату к пенсии в 15 тыс. рублей. Также им могут компенсировать оплату услуг ЖКХ и платы за жилое помещение, пишет Вслух.ру.
В Тюмени впервые в День защитника Отечества тюменцы прошли по льду Туры с портретами героев Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в рамках акции #СпецоперацияЛед.