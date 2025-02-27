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Posted 27 февраля, 16:12

Published 27 февраля, 16:12

Modified 27 февраля, 16:14

Updated 27 февраля, 16:14

Участники ВОВ стали почетными гражданами Тюмени

Участники ВОВ стали почетными гражданами Тюмени

27 февраля 2025, 16:12
Фото: 1MI.
Городская дума присвоила звания почетных граждан Тюмени 23 участникам Великой Отечественной войны. Решение принято на заседании 27 февраля.

Президент РФ Владимир Путин призвал не оставлять без внимания фронтовиков в год 80-летия Победы. Глава Тюменской области Александр Моор в русле этой инициативы дал соответствующее поручение властям на местах.

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«Все крайне достойные люди. Своим решением мы выразим слова глубокой благодарности всему поколению победителей, которые отстояли для нас мир и свободу», — пояснил зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов.

Звание почетного гражданина даст ветеранам право на дополнительные меры поддержки. Все они получат ежегодную выплату в 95 тыс. рублей, ежемесячную доплату к пенсии в 15 тыс. рублей. Также им могут компенсировать оплату услуг ЖКХ и платы за жилое помещение, пишет Вслух.ру.

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В Тюмени впервые в День защитника Отечества тюменцы прошли по льду Туры с портретами героев Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в рамках акции #СпецоперацияЛед.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Городская Дума#Ветераны#Почетный гражданин
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