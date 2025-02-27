Тоболяк Владимир Воронкин стал министром энергетики Крыма

Posted 27 февраля, 15:01
Published 27 февраля, 15:01
Modified 27 февраля, 15:06
Updated 27 февраля, 15:06
Воронкин занимал пост первого заместителя министра и получил повышение. Приказ о назначении на должность опубликован на официальном портале правительства республики.
Главы Республики Крым Сергей Аксенов также подтвердил кадровые передвижки.
«На должность министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Владимир Геннадьевич Воронкин. Желаю Владимиру Геннадьевичу дальнейших успехов в работе!» — написал Аксенов с своем блоге.
Воронкин — бывший житель Тобольска. Там он родился в 1980 году и учился в школе. После обучения в двух вузах будущий министр начинал карьеру с должности технолога. В правительстве Крыма работает с 2017 года.
Напомним, уроженка Тобольска Светлана Сейдвалиева назначена новым заместителем мэра Тюмени. До назначения Сейдвалиева курировала вопросы управления делами администрации Тобольска.