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Posted 27 февраля, 15:01

Published 27 февраля, 15:01

Modified 27 февраля, 15:06

Updated 27 февраля, 15:06

Тоболяк Владимир Воронкин стал министром энергетики Крыма

Тоболяк Владимир Воронкин стал министром энергетики Крыма

27 февраля 2025, 15:01
Фото: 1MI.
Уроженец Тюменской области Владимир Воронкин возглавил министерство топлива и энергетики Республики Крым.

Воронкин занимал пост первого заместителя министра и получил повышение. Приказ о назначении на должность опубликован на официальном портале правительства республики.

Главы Республики Крым Сергей Аксенов также подтвердил кадровые передвижки.

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«На должность министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Владимир Геннадьевич Воронкин. Желаю Владимиру Геннадьевичу дальнейших успехов в работе!» — написал Аксенов с своем блоге.
Фото: страница Воронкина ВКонтакте

Воронкин — бывший житель Тобольска. Там он родился в 1980 году и учился в школе. После обучения в двух вузах будущий министр начинал карьеру с должности технолога. В правительстве Крыма работает с 2017 года.

Напомним, уроженка Тобольска Светлана Сейдвалиева назначена новым заместителем мэра Тюмени. До назначения Сейдвалиева курировала вопросы управления делами администрации Тобольска.

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