Развернись, душа! Чем порадовать себя и фигуру на Масленицу

Posted 26 февраля, 15:53
Published 26 февраля, 15:53
Modified 26 февраля, 15:55
Updated 26 февраля, 15:55
Самое время ходить в гости и приглашать друзей и близких к себе, веселиться дома и на улице, катаясь на санках и играя в снежки. И есть, есть, есть блины — горячие, румяные, с маслом или сметаной, с начинкой или с припеком.
Даже с учетом регулярно подрастающих цен на продукты можно отметить Масленицу и не остаться с дырой в кармане. Магазины предлагают широкий выбор ингредиентов для блинов на разный кошелек, а в сети можно найти рецепты на любой вкус.
Самый популярный и простой рецепт блинов включает небольшой набор продуктов:
В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар и соль, взбить все венчиком. Молоко немного подогреть и добавить 100 мл в миску, продолжая взбивать. Всыпать туда же просеянную муку и соду, все тщательно перемешать.
Постепенно влить в тесто оставшееся молоко и перемешивать до однородной консистенции. Добавить растительное масло и отставить на 10-15 минут. Выпекать на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Теста наливать тонким слоем и обжаривать с обеих сторон.
Килограмм пшеничной муки высшего сорта стоит от 31 до 75 рублей за килограмм в зависимости от фирмы-производителя и торговой точки. Для нашего рецепты нужно всего 240 г, которые обойдутся в 7,75 — 17,5о рубля. Стоимость 60 г сахара, необходимых по рецепту, рассчитать не сложно при средней цене на килограмм сладости в 70 рублей.
Стоимость литра молока также колеблется в зависимости от жирности продукта, упаковки, торговой марки. На пол-литра молока для блинов придется потратить от 33 до 60 рублей. Цена десятка яиц в разных магазинах составит от 80 до 140 рублей. Стоимость трех яиц для блинов составит не более 42 рублей.
Простой расчет показывает, что напечь блинов можно в среднем за 106 рублей. Конечно, при условии, что дома есть соль и сода, а также растительное масло, которые мы не включали в расчет. Сумму можно еще уменьшить, если печь блины на воде вместо молока или по рецепту, который не включает яйца. А можно увеличить, взяв муку и молоко подороже, заменив обычное растительное масло модным кокосовым.
Традиционными для Масленицы считаются также гречневые блины. Испечь их просто, нужно только заменить пшеничную муку гречневой. Тогда стоимость угощения увеличится, потому что такая мука стоит от 110 до 170 рублей за 500 г. Существует такое же множество рецептов для гречневых блинов, каждый может найти по вкусу.
Подобрали несколько рецептов, которые подойдут под любой вкус. Когда же еще, как не на Масленицу устроить эксперимент и попробовать что-то новенькое. Можно испечь блины пресные и кислые, с припеком и разными начинками.
Любителям блинов попышнее предлагаем несложный рецепт, результат которого должен прийтись вам по вкусу.
Ингредиенты:
Приготовление мало отличается от классического варианта. В емкости взбить яйца с сахаром, солью и ванилином. Добавить 250 мл кефира, соду. Взбить и оставить на несколько минут.
Всыпать муку, тщательно перемешать. Влить оставшуюся часть кефира перемешать до однородной консистенции. Добавить масло. Выпекать на разогретой сковороде, обжаривая с двух сторон.
Некоторые любят не пресные, а так называемые кислые блины. В старину угощение на Масленицу готовили иначе: ставили опару и из дрожжевого теста пекли блины, в которые можно было завернуть любую начинку. В приготовлении такого угощения больше этапов, чем обычно, но мы нашли самый простой рецепт пышных блинчиков на дрожжах.
Ингредиенты:
Молоко подогреть и залить раскрошенные дрожжи и ложку сахара. Тщательно перемешать и оставить настаиваться. В другой миске венчиком взбить яйца, соль и сахар. Добавить остальное теплое молоко и продолжать взбивать. Затем влить дрожжевую смесь. Постепенно всыпать муку, тщательно перемешивать.
Растопить сливочное масло, влить в тесто. Накрыть емкость чистым полотенцем и убрать в теплое место на 40–50 минут. За это время нужно несколько раз перемешать тесто.
Выпекать обычным способом: разогреть сковородку, добавить масло и налить тесто. Обжаривать с двух сторон до румяной корочки.
Блины на Масленицу можно есть с любыми начинками: с творогом, соленой рыбой и зеленью, грибами и луком. Нужно просто завернуть в блинчик любимые продукты и заново обжарить.
Но можно приготовить блины сразу с дополнительными ингредиентами. Это и будут блины с припеком. В готовое блинное тесто тоже можно добавить разные продукты — какие душа пожелает. Например, сыр и мелко рубленную зелень. Или тертое яблочко, как в этом рецепте:
Ингредиенты:
В глубокую миску вбейте пару яиц, добавьте сахар, соль, молоко. Все взбить венчиком, параллельно подсыпая муку. Вымытое яблоко натереть на крупной терке, добавить в миску с тестом. Добавить растительное масло и перемешать. Дать тесту настояться минут 20-30, а после выпекать обычным способом.
Блины не получится сделать полностью диетическим продуктом, но можно отпраздновать Масленицу без особого вреда для фигуры. Главное правило — не переедать. Сколько бы вкусных разновидностей не было на столе, стоит прислушиваться к себе и остановиться, как только поймете, что наелись.
Диетолог Наталья считает, что за один день можно съесть не более шести блинов, а за один раз — не более 2-3. Лучше перенести трапезу на первую половину дня и пробовать угощение без начинки или с несладкими добавками.
Те, кто сам готовит себе угощение, могут схитрить. Вот пять секретов для уменьшения калорийности блинов. Во-первых, заменить цельное коровье молоко кокосовым или миндальным. Или просто испечь блины на воде. Во-вторых, использовать сковороду с антипригарным покрытием, для которой не нужно много масла. В-третьих, не лить мало на сковороду, а смазывать ее кисточкой, которую обмакнули в масло.
«Лучше использовать начинку, в которой много клетчатки: зелень, грибы, овощи. Выбрать постный фарш вместо свиного. Вместо варенья можно добавить свежие или размороженные ягоды, фрукты. А вместо сметаны — нежирный йогурт», — раскрыла Наталья четвертый секрет.
В-пятых, не забывайте, что Масленица — это не только обильное застолье с блинами, но и игры и развлечения на свежем воздухе. Покатайтесь на горке, сыграйте в снежки или поучаствуйте во взятии Снежного городка, водите хороводы. Все это поможет истратить энергию, которую организм получит вместе с блинами.
Благодаря этим советам и рецептам вы сможете отпраздновать Масленицу так, чтобы вспоминать до самой Пасхи. Предки считали блины образом солнышка, которое должно пригревать тем жарче, чем больше люди съедят блинов. Следуя простым хитростям, можно приблизить тепло без вредя для здоровья.
«Наш Город» рассказывал, как правильно и весело отпраздновать Масленицу. Жители области смогут повеселиться на двух площадках в областной столице. А также попробовать трехметровый блин, которые будут готовить в блинной столице России — городе Ялуторовск.