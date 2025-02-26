Развернись, душа! Чем порадовать себя и фигуру на Масленицу

Простой расчет показывает, что напечь блинов можно в среднем за 106 рублей. Конечно, при условии, что дома есть соль и сода, а также растительное масло, которые мы не включали в расчет. Сумму можно еще уменьшить, если печь блины на воде вместо молока или по рецепту, который не включает яйца. А можно увеличить, взяв муку и молоко подороже, заменив обычное растительное масло модным кокосовым.