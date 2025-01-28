Тюменские ветераны ВОВ получат единовременную выплату — какую?

Posted 28 января, 12:05
Published 28 января, 12:05
Modified 28 января, 12:07
Updated 28 января, 12:07
Уточняется, что выплату в размере 20 тысяч рублей ветераны получат в связи с празднованием 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По информации URA.RU, деньги ветеранам начнут выплачивать с апреля.
Единовременную выплату получат: участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», вдовы военных, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией, не вступивших в новый брак.
Награжденным медалями за самоотверженный труд и труженикам тыла, работавшим не менее полугода, полагается выплата в размере 15 тысяч рублей. 10 тысяч получат люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года, и дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Три тысячи выплатят тем, кто родился до 9 мая 1945 года.
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