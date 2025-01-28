Тюменские ветераны ВОВ получат единовременную выплату — какую?

Награжденным медалями за самоотверженный труд и труженикам тыла, работавшим не менее полугода, полагается выплата в размере 15 тысяч рублей. 10 тысяч получат люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года, и дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Три тысячи выплатят тем, кто родился до 9 мая 1945 года.