Упасть с высотки и выжить. Как тюменец остался жив после падения с шестого этажа

В Тюмени из окна многоэтажного жилого дома выпал молодой человек. Несмотря на то, что падение произошло с высоты 6 этажа, тюменец выжил. Об этом сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах».