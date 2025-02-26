Упасть с высотки и выжить. Как тюменец остался жив после падения с шестого этажа

Posted 26 февраля, 08:37
Published 26 февраля, 08:37
Modified 26 февраля, 08:39
Updated 26 февраля, 08:39
В Тюмени из окна многоэтажного жилого дома выпал молодой человек. Несмотря на то, что падение произошло с высоты 6 этажа, тюменец выжил. Об этом сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах».
Инцидент произошел вечером, 25 февраля по улице Амурская, 39 в жилом комплексе «Парковый». На размещенных пользователями видеокадрах видно, как неизвестный мужчина упал вниз. От смерти его спас удар о парапет, который согнулся под его тяжестью.
Очевидцы утверждают, что мужчина выпал случайно и в момент падения находился в состоянии опьянения.
Медики сокрой помощи прибыли на место происшествия в районе 20 часов, предположительно у пациента перелом ноги.
В Тюмени в ночь на 4 февраля у дома на улице Беляева 35к2 было обнаружено тело девушки. П данному факту проводится проверка.