nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 08:37

Published 26 февраля, 08:37

Modified 26 февраля, 08:39

Updated 26 февраля, 08:39

Упасть с высотки и выжить. Как тюменец остался жив после падения с шестого этажа

Упасть с высотки и выжить. Как тюменец остался жив после падения с шестого этажа

26 февраля 2025, 08:37
Фото: 1MI.
21-летний житель Тюмени остался жив после падения с высоты 6 этажа. Он госпитализирован с переломом ноги. Со слов очевидцев, на момент падения он был пьян.

В Тюмени из окна многоэтажного жилого дома выпал молодой человек. Несмотря на то, что падение произошло с высоты 6 этажа, тюменец выжил. Об этом сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах».

Инцидент произошел вечером, 25 февраля по улице Амурская, 39 в жилом комплексе «Парковый». На размещенных пользователями видеокадрах видно, как неизвестный мужчина упал вниз. От смерти его спас удар о парапет, который согнулся под его тяжестью.

Очевидцы утверждают, что мужчина выпал случайно и в момент падения находился в состоянии опьянения.

Медики сокрой помощи прибыли на место происшествия в районе 20 часов, предположительно у пациента перелом ноги.

«Вошел в тыл врага в Часовом Яре». На СВО погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа
Узнать подробнее

В Тюмени в ночь на 4 февраля у дома на улице Беляева 35к2 было обнаружено тело девушки. П данному факту проводится проверка.

Читайте также:
Моор: мигранты не должны ущемлять трудовые права тюменцев В Тюмени поездки на такси стали дороже на 12% Удерживали до приезда полицейских. В угнанном авто у тюменца обнаружили мефедрон
#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#ЧП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика