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Posted 26 февраля, 04:26

Published 26 февраля, 04:26

Modified 26 февраля, 07:32

Updated 26 февраля, 07:32

В здании тюменского крематория простились с экс-начальником штаба ОМОНа Шубиным

«Вошел в тыл врага в Часовом Яре». На СВО погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа

26 февраля 2025, 04:26
Фото: 1MI.

В здании тюменского крематория простились с экс-начальником штаба ОМОНа Шубиным

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Бойцы СВО
Бывший начальник штаба тюменского ОМОНа, полковник полиции в отставке Павел Шубин, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили представители общественной организации «Республика Неугомонных», где он также возглавлял школу выживания.
«Павел Владимирович достойно и самоотверженно служил в МВД, проявляя мужество при выполнении служебно-боевых задач и заботу по отношению к подчиненным. Активно занимался военно-патриотической работой с молодежью и делился накопленным боевым опытом с молодыми сотрудниками», — говорится в сообщении детской общественной организации.
Фото: Общественная организация «Республика Неугомонных» в ВК

Уроженец поселка Луговской Свердловской области, Павел Шубин отдал 25 лет службе в органах МВД, пройдя путь от рядового до полковника полиции.

Шубин активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, руководил школой выживания в «Республике неугомонных», был комиссаром семьи «Ветерки», проводил экскурсии для школьников в тюменском ОМОНе, был участником различных молодежных мероприятий.

Офицер неоднократно участвовал в боевых командировках на территории Украины и Северного Кавказа. Весной 2024 года, после завершения службы в ОВД, принял решение отправиться добровольцем в зону СВО.

О гибели 47-летнего Павла Шубина стало известно в ноябре 2024 года. Смерть офицера наступила во время выполнения боевой задачи в тылу противника в районе Часова Яра в ДНР. Прощание с офицером состоялось 25 февраля в тюменском крематории.

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24 февраля состоялась церемония прощания с погибшим в зоне СВО 29-летним Иваном Мокроусовым, смерть которого наступила 5 февраля 2025 года.

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