«Вошел в тыл врага в Часовом Яре». На СВО погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа

Posted 26 февраля, 04:26
Published 26 февраля, 04:26
Modified 26 февраля, 07:32
Updated 26 февраля, 07:32
«Павел Владимирович достойно и самоотверженно служил в МВД, проявляя мужество при выполнении служебно-боевых задач и заботу по отношению к подчиненным. Активно занимался военно-патриотической работой с молодежью и делился накопленным боевым опытом с молодыми сотрудниками», — говорится в сообщении детской общественной организации.
Уроженец поселка Луговской Свердловской области, Павел Шубин отдал 25 лет службе в органах МВД, пройдя путь от рядового до полковника полиции.
Шубин активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, руководил школой выживания в «Республике неугомонных», был комиссаром семьи «Ветерки», проводил экскурсии для школьников в тюменском ОМОНе, был участником различных молодежных мероприятий.
Офицер неоднократно участвовал в боевых командировках на территории Украины и Северного Кавказа. Весной 2024 года, после завершения службы в ОВД, принял решение отправиться добровольцем в зону СВО.
О гибели 47-летнего Павла Шубина стало известно в ноябре 2024 года. Смерть офицера наступила во время выполнения боевой задачи в тылу противника в районе Часова Яра в ДНР. Прощание с офицером состоялось 25 февраля в тюменском крематории.
24 февраля состоялась церемония прощания с погибшим в зоне СВО 29-летним Иваном Мокроусовым, смерть которого наступила 5 февраля 2025 года.