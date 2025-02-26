«Вошел в тыл врага в Часовом Яре». На СВО погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа

О гибели 47-летнего Павла Шубина стало известно в ноябре 2024 года. Смерть офицера наступила во время выполнения боевой задачи в тылу противника в районе Часова Яра в ДНР. Прощание с офицером состоялось 25 февраля в тюменском крематории.