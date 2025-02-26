Моор: мигранты не должны ущемлять трудовые права тюменцев

Posted 26 февраля, 07:50
Published 26 февраля, 07:50
Modified 26 февраля, 07:52
Updated 26 февраля, 07:52
В Тюмени состоялось совещание по вопросам введения в действие федеральных законов, призванных укрепить общественный порядок и национальную безопасность в контексте миграции. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Губернатор подчеркнул, что присутствие мигрантов в Тюменской области не должно негативно сказываться на правах трудоустройства местных жителей и создавать риски для стабильности в регионе.
Новые положения федерального законодательства в сфере миграции затрагивают правила высылки мигрантов, в частности, лимит временного пребывания для иностранцев, который теперь составляет не более 90 дней в году.
Также для иностранных граждан введены определенные ограничения в отношении их прав и свобод. В специальный реестр будет заноситься информация о лицах, нарушивших правила пребывания в России. Эти данные будут храниться до момента их выдворения, депортации, самостоятельного отъезда из страны или до легализации их правового статуса на территории РФ. Урегулировать свое правовое положение можно только до 30 апреля 2025 года.
Иностранный гражданин, включенный в реестр контролируемых лиц, не будет иметь возможность приобрести жилье или автомобиль, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране, регистрировать бизнес, получать водительские права и пользоваться ими, открывать банковские счета или переводить деньги. Также он не сможет выезжать за пределы определенного региона или района без разрешения органа внутренних дел. Если иностранный гражданин нарушает установленный режим, будет приниматься решение о его выдворении, которое сможет принять не только суд, но и полиция.
Мигрант, попавший в данный реестр, лишается ряда возможностей. К ним относятся запрет на приобретение недвижимости или транспортных средств, оформление займов, заключение брака и свободное передвижение по территории страны, регистрация ИП, открытие банковских счетов и осуществление денежных переводов и других. В случае нарушения данного перечня, мигрант подлежит депортации.
Напомним, стоимость трудового патента для иностранцев в Тюменской области в 2024 году увеличена с 7 592 рублей до 9 385 рублей в 2025 году.