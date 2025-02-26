Моор: мигранты не должны ущемлять трудовые права тюменцев

Иностранный гражданин, включенный в реестр контролируемых лиц, не будет иметь возможность приобрести жилье или автомобиль, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране, регистрировать бизнес, получать водительские права и пользоваться ими, открывать банковские счета или переводить деньги. Также он не сможет выезжать за пределы определенного региона или района без разрешения органа внутренних дел. Если иностранный гражданин нарушает установленный режим, будет приниматься решение о его выдворении, которое сможет принять не только суд, но и полиция.