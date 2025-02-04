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Posted 4 февраля, 11:05

Published 4 февраля, 11:05

Modified 4 февраля, 11:07

Updated 4 февраля, 11:07

Под окнами тюменской многоэтажки нашли тело девушки

Под окнами тюменской многоэтажки нашли тело девушки

4 февраля 2025, 11:05
Фото: 1MI.
Под окнами тюменской многоэтажки нашли тело девушки. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Как стало известно, сегодня ночью в нашем городе из окна дома на Беляева выпала девушка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области. Есть информация, что смерть не носит криминальный характер.

В ночь на 4 февраля у дома на улице Беляева 35к2 обнаружено тело девушки. Проводится проверка. Внешних признаков криминальной смерти не обнаружено, — рассказали в пресс-службе.
В Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина. Спасти его не удалось
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Ранее мы писали о том, что около тюменской набережной обнаружили труп мужчины. В ситуации разбираются профильные службы.

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#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Тело девушки
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