Под окнами тюменской многоэтажки нашли тело девушки

Posted 4 февраля, 11:05
Published 4 февраля, 11:05
Modified 4 февраля, 11:07
Updated 4 февраля, 11:07
Как стало известно, сегодня ночью в нашем городе из окна дома на Беляева выпала девушка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области. Есть информация, что смерть не носит криминальный характер.
— В ночь на 4 февраля у дома на улице Беляева 35к2 обнаружено тело девушки. Проводится проверка. Внешних признаков криминальной смерти не обнаружено, — рассказали в пресс-службе.
Ранее мы писали о том, что около тюменской набережной обнаружили труп мужчины. В ситуации разбираются профильные службы.