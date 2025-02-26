В Тюмени поездки на такси стали дороже на 12%

Posted 26 февраля, 06:50
Published 26 февраля, 06:50
Modified 26 февраля, 06:52
Updated 26 февраля, 06:52
В Тюмени увеличилась цена на поездку в такси. Со слов представителей службы заказа такси «Максим», речь идет о повышении на 12%.
К конце 2024 года средняя цена по городу составляла 355 рублей и снижения ожидать не стоит, эксперты прогнозируют лишь дальнейший рост цен.
Это связано с тем, что обслуживание и ремонт автомобиля стал очень затратным, включая высокую стоимость страховых полисов и кредитов на авто.
Со слов руководителя пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерины Киселевой, зарплаты водителей такси стала выше минимум на 4%. Назвать точную сумму дохода не предоставляется возможным, так как не для всех водителей работа в такси является основной, многие ее используют в качестве подработки в свободное от работы время, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» писал, что поездки на такси подорожают до 30%. Эксперты это связали с дефицитом водителей.