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Posted 26 февраля, 06:50

Published 26 февраля, 06:50

Modified 26 февраля, 06:52

Updated 26 февраля, 06:52

В Тюмени поездки на такси стали дороже на 12%

В Тюмени поездки на такси стали дороже на 12%

26 февраля 2025, 06:50
Фото: 1MI.
Средний чек в Тюмени за поездку по городу составляет 350 рублей. Эксперты считают, что снижения цен ожидать не стоит

В Тюмени увеличилась цена на поездку в такси. Со слов представителей службы заказа такси «Максим», речь идет о повышении на 12%.

К конце 2024 года средняя цена по городу составляла 355 рублей и снижения ожидать не стоит, эксперты прогнозируют лишь дальнейший рост цен.

Это связано с тем, что обслуживание и ремонт автомобиля стал очень затратным, включая высокую стоимость страховых полисов и кредитов на авто.

Со слов руководителя пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерины Киселевой, зарплаты водителей такси стала выше минимум на 4%. Назвать точную сумму дохода не предоставляется возможным, так как не для всех водителей работа в такси является основной, многие ее используют в качестве подработки в свободное от работы время, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш город» писал, что поездки на такси подорожают до 30%. Эксперты это связали с дефицитом водителей.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Цены#Такси#Эксперты
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