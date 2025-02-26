В Тюмени поездки на такси стали дороже на 12%

Со слов руководителя пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерины Киселевой, зарплаты водителей такси стала выше минимум на 4%. Назвать точную сумму дохода не предоставляется возможным, так как не для всех водителей работа в такси является основной, многие ее используют в качестве подработки в свободное от работы время, пишет РБК Тюмень.