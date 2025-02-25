Жителей Тюменской области поднимут по тревоге

Posted 25 февраля, 11:24
Published 25 февраля, 11:24
Modified 25 февраля, 12:30
Updated 25 февраля, 12:30
Сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях, прозвучит по всей области 5 марта. Сирены будут работать с 10:40 до 10:43 часов.
Вместе со звуковыми сигналами будут транслировать голосовое сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
Как сообщал «Наш Город», голосовое оповещение включали и в декабре. Тогда горожан испугало предупреждение, прозвучавшее помимо звука сирен. Некоторые читатели признались, что из-за голосового сообщения решили: тревога настоящая. Но только до того момента, как прислушались к тому, что говорит голос после гудка сирены.