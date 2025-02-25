Жителей Тюменской области поднимут по тревоге

Как сообщал «Наш Город», голосовое оповещение включали и в декабре. Тогда горожан испугало предупреждение, прозвучавшее помимо звука сирен. Некоторые читатели признались, что из-за голосового сообщения решили: тревога настоящая. Но только до того момента, как прислушались к тому, что говорит голос после гудка сирены.