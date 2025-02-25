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Posted 25 февраля, 11:24

Published 25 февраля, 11:24

Modified 25 февраля, 12:30

Updated 25 февраля, 12:30

В Тюменской области проверят систему оповещения о ЧС

Жителей Тюменской области поднимут по тревоге

25 февраля 2025, 11:24
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюменской области проверят систему оповещения о ЧС

В Тюмени и области прозвучат сирены и предупреждения о тревоге. Жителей заранее предупредили, что сигнал будет учебным.

Сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайных ситуациях, прозвучит по всей области 5 марта. Сирены будут работать с 10:40 до 10:43 часов.

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Вместе со звуковыми сигналами будут транслировать голосовое сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Как сообщал «Наш Город», голосовое оповещение включали и в декабре. Тогда горожан испугало предупреждение, прозвучавшее помимо звука сирен. Некоторые читатели признались, что из-за голосового сообщения решили: тревога настоящая. Но только до того момента, как прислушались к тому, что говорит голос после гудка сирены.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Учебная тревога#Сирена
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