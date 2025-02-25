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Posted 25 февраля, 09:07

Published 25 февраля, 09:07

Modified 25 февраля, 09:09

Updated 25 февраля, 09:09

Синоптики рассказали, каким будет март в Тюмени в этом году

И морозы, и снег, и дождь: синоптики рассказали, каким будет начало весны в Тюмени

25 февраля 2025, 09:07
Фото: 1MI.

Синоптики рассказали, каким будет март в Тюмени в этом году

По прогнозам метеорологов gismeteo, первые две декады месяца будут достаточно прохладными — плюсовая температура воздуха в областной столице установится лишь после 20 марта.

Согласно прогнозам, 1 и 2 марта в Тюмени ожидается пасмурная погода, небольшие осадки в виде снега. Максимальная температура воздуха в эти дни составит -2…-7. 3 марта, в понедельник, похолодает до -12…-11.

Фото: gismeteo

В период с 4 по 6 марта в Тюмени ожидаются небольшие снегопады, понижение температуры воздуха до -5…-6 днем и до -13…-14 в темное время суток. В преддверии Международного женского дня в областной столице ударят 18-градусные морозы — холода продержатся до 10 марта. После чего в Тюмень вернется околонулевая температура воздуха и осадки в виде дождя со снегом.

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В начале третьей декады первого весеннего месяца в Тюмени потеплеет до +1…+4. Правда, плюсовые значения термометры будут показывать лишь в дневные часы, по ночам ожидается до -1….-2.

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