И морозы, и снег, и дождь: синоптики рассказали, каким будет начало весны в Тюмени

В период с 4 по 6 марта в Тюмени ожидаются небольшие снегопады, понижение температуры воздуха до -5…-6 днем и до -13…-14 в темное время суток. В преддверии Международного женского дня в областной столице ударят 18-градусные морозы — холода продержатся до 10 марта. После чего в Тюмень вернется околонулевая температура воздуха и осадки в виде дождя со снегом.