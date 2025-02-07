Тюменцы забили тревогу из-за «разваливающейся» школы №17

Posted 7 февраля, 04:43
Published 7 февраля, 04:43
Modified 7 февраля, 04:45
Updated 7 февраля, 04:45
«Школа №17 разваливается! Лестница для подъёма закрыта. Школу укрепляют, но здание аварийное. Может, его вообще закрыть или снести?» — написал один из горожан в паблике «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
Другие горожане поделились фотографиями, сделанными внутри здания. В кадр попали длинные трещины на одной из стен, а также сигнальное устройство, закрепленное на другой.
Тюменцы усомнились, что в ближайшее время у руководства города найдутся деньги на перестройку этой школы. Другие попросили не говорить о сносе, чтобы на месте школы вдруг не возник очередной жилой комплекс.
«Подождите, сейчас потолок упадет на детей, потом снесут ее. У нас только тогда делать начинают, когда трагедия уже произошла», «Стяжки поставили, маячки тоже, значит кто-то контролирует».
«Лучше не жаловаться, не привлекать внимание, а то школу снесут и построят ЖК по программе КРТ», «На развязки деньги, на фестивали, набережные и катки. Тут не до школ», — написали тюменцы в комментариях.
Бурное обсуждение привлекло внимание мэрии Тюмени. В администрации пообещали разобраться в ситуации и быстро ответить.
«Мы передали информацию о состоянии школы № 17 сотрудникам департамента образования для рассмотрения. Они посетят школу, и только после этого мы сможем предоставить комментарии по ситуации. Разместим ответ до 11 февраля» — пообещали в администрации.
В городском департаменте образования уже заявили, что держат ситуацию на контроле. Работы по укреплению здания ведутся своевременно.
«Проведены мероприятия по усилению оконных перемычек. Ситуация находится на контроле департамента образования», — сообщили чиновники URA.RU.
Напомним, в 2025 году планируется ввести в строй четыре большие школы в Тюмени и районе. В ближайших планах открытие долгожданной школы в поселке Московском. Школа на 1100 мест уникальна тем, что в нее входит пристроенный детский сад.