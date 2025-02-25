«Росводоканал Тюмень» завершает первый этап строительства кольцевого водопровода

Posted 25 февраля, 10:21
Published 25 февраля, 10:21
Modified 25 февраля, 10:23
Updated 25 февраля, 10:23
«Росводоканал Тюмень» продолжает строительство кольцевого водопровода. На первом этапе предстоит проложить почти 14 км коммуникаций, диаметром 1000 мм. Уже построено более 12,5 км сетей.
На своем пути трубопровод четыре раза пересекает тюменскую кольцевую автодорогу и столько же раз железнодорожные пути.
«Под объектами транспортной инфраструктуры водопровод защищаем специальными футлярами, которые позволят снизить нагрузку на коммуникации. Переходы под автомобильной магистралью выполнили современным методом продавливания. После согласования работ с РЖД приступим к строительству под железнодорожными путями», — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Магистральный водопровод строится методом горизонтально-направленного бурения. Завершить все работы планируется уже летом. Новые коммуникации повысят надежность системы водоснабжения города и позволят обеспечить чистой водой поселения Тюменского района, расположенные по Ялуторовскому тракту.