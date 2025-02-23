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Posted 23 февраля, 10:50

Published 23 февраля, 10:50

Modified 23 февраля, 16:14

Updated 23 февраля, 16:14

Центр Тюмени и Зареку парализовали пробки

Тюменцы не могут выехать из Зареки и центра. Там скопились огромные пробки

23 февраля 2025, 10:50
Фото: ГАИ ТО.

Центр Тюмени и Зареку парализовали пробки

Заречную часть Тюмени сковали километровые пробки. Там завершился фестиваль по безопасности на дорогах «СпецоперацияЛед». Мероприятие посетили тысячи жителей областной столицы.

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на улице Щербакова, Поперечной, 2-й Луговой, Большой Заречной. Также пробки наблюдаются на Республики, Ленина, Челюскинцев. Горожане сообщают, что в районе набережной Туры скопился огромный затор.

Отметим, традиционное февральское мероприятие «СпецоперацияЛед» состоялось сегодня днем на тюменской набережной. Для гостей фестиваля были организованы выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы, турнир по лазертагу, работа тиров.

Видео: ГАИ ТО.

Состоялись показательные выступления дрифтеров и трековые гонки, военно-историческая реконструкция Ленинградской битвы Великой Отечественной войны, показательные выступления участников СВО и парашютистов, спуск вертолета МИ8-АМТ в режим зависания, показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников.

Также в рамках фестиваля прошла акция «Бессмертный полк». Волонтеры Победы вышли на лед Туры с 130 портретами тюменцев-героев Великой Отечественной войны.

Видео: ГАИ ТО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с проведением фестиваля «СпецоперацияЛед» 23 февраля ограничили движение на участках улиц Красноармейской и Щербакова от Заозерной до Береговой, а также на участке Береговой от Щербакова до Красноармейской, на участке улицы Поперечной от Заозерной до Береговой движение и по улицам Береговой, Большой Заречной и Ломоносова на участке от Красноармейской до Поперечной.

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