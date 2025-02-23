Тюменцы не могут выехать из Зареки и центра. Там скопились огромные пробки

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с проведением фестиваля «СпецоперацияЛед» 23 февраля ограничили движение на участках улиц Красноармейской и Щербакова от Заозерной до Береговой, а также на участке Береговой от Щербакова до Красноармейской, на участке улицы Поперечной от Заозерной до Береговой движение и по улицам Береговой, Большой Заречной и Ломоносова на участке от Красноармейской до Поперечной.