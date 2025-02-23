Тюменцы не могут выехать из Зареки и центра. Там скопились огромные пробки

Posted 23 февраля, 10:50
Published 23 февраля, 10:50
Modified 23 февраля, 16:14
Updated 23 февраля, 16:14
По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на улице Щербакова, Поперечной, 2-й Луговой, Большой Заречной. Также пробки наблюдаются на Республики, Ленина, Челюскинцев. Горожане сообщают, что в районе набережной Туры скопился огромный затор.
Отметим, традиционное февральское мероприятие «СпецоперацияЛед» состоялось сегодня днем на тюменской набережной. Для гостей фестиваля были организованы выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы, турнир по лазертагу, работа тиров.
Состоялись показательные выступления дрифтеров и трековые гонки, военно-историческая реконструкция Ленинградской битвы Великой Отечественной войны, показательные выступления участников СВО и парашютистов, спуск вертолета МИ8-АМТ в режим зависания, показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников.
Также в рамках фестиваля прошла акция «Бессмертный полк». Волонтеры Победы вышли на лед Туры с 130 портретами тюменцев-героев Великой Отечественной войны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с проведением фестиваля «СпецоперацияЛед» 23 февраля ограничили движение на участках улиц Красноармейской и Щербакова от Заозерной до Береговой, а также на участке Береговой от Щербакова до Красноармейской, на участке улицы Поперечной от Заозерной до Береговой движение и по улицам Береговой, Большой Заречной и Ломоносова на участке от Красноармейской до Поперечной.