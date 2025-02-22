В Тюмени 23 февраля ограничат движение

Posted 22 февраля, 08:18
Published 22 февраля, 08:18
Modified 22 февраля, 08:23
Updated 22 февраля, 08:23
По данным Госавтоинспекции Тюменской области, на участках улиц Красноармейской и Щербакова от Заозерной до Береговой, а также на участке Береговой от Щербакова до Красноармейской будет действовать одностороннее движение.
На участке улицы Поперечной от Заозерной до Береговой движение будет ограничено и по улицам Береговой, Большой Заречной и Ломоносова на участке от Красноармейской до Поперечной, будет ограничено движение транспортных средств.
Спортивно-патриотический фестиваль по безопасности на дорогах «СпецоперацияЛед» в этом году состоится на набережной Туры от моста Влюбленных в сторону Красина. В рамках фестиваля будут работать выставочные площадки, полевые кухни, палатки для проведения мастер-классов. Также пройдут выставки военной, ретро и современной техники.
«Самой зрелищной частью мероприятия станут автогонки, десантирование парашютистов, военно-историческая реконструкция и показательные выступления силовиков и участников СВО», — сообщили в Госавтоинспекции.
Фестиваль будет проходить в областной столице с 12:00 до 15:00. Вход свободный.
Отметим, ежегодно акция «Спецоперация „Лед“» в Тюмени собирает тысячи зрителей, которые 23 февраля приходят на набережную Туры, чтобы посмотреть показательные выступления лучших дрифтеров. В спортивном мероприятии принимают участие сотрудники ГИБДД и лучшие водители тюменской полиции, МЧС, УФСИН.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале февраля состоялись забеги XLIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2025». Участие в спортивном мероприятии приняли около пяти тысяч лыжников.