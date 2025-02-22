В Тюмени 23 февраля ограничат движение

Спортивно-патриотический фестиваль по безопасности на дорогах «СпецоперацияЛед» в этом году состоится на набережной Туры от моста Влюбленных в сторону Красина. В рамках фестиваля будут работать выставочные площадки, полевые кухни, палатки для проведения мастер-классов. Также пройдут выставки военной, ретро и современной техники.