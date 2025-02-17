В тюменской школе родителей просят отказаться от претензий, если дети не сдадут ЕГЭ

В тюменской школе родителям выдали согласие на отказ от претензий

В тюменской школе, расположенной в селе Борки, родителям учащихся выдали согласия на отказ от претензий к образовательному учреждению в том случае, если ребята не сдадут экзамены. Бумаги раздали еще в начале года.