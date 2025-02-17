nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 05:45

Published 17 февраля, 05:45

Modified 17 февраля, 05:47

Updated 17 февраля, 05:47

В тюменской школе родителям выдали согласие на отказ от претензий

В тюменской школе родителей просят отказаться от претензий, если дети не сдадут ЕГЭ

17 февраля 2025, 05:45
Фото: 1MI.

В тюменской школе родителям выдали согласие на отказ от претензий

В тюменской школе, расположенной в селе Борки, родителям учащихся выдали согласия на отказ от претензий к образовательному учреждению в том случае, если ребята не сдадут экзамены. Бумаги раздали еще в начале года.

По мнению родителей школьников, получивших согласие, руководство таким образом намерено оказать влияние на выбор предмета при сдаче экзаменов и снять с себя ответственность за их результат, пишет 72.RU.

«Согласие выдают, если ученик выбрал предмет, который некому вести в школе. Учителей не хватает. Но уроки при этом как-то проводятся», — пояснили тюменцы.

И добавили, что жаловаться в прокуратуру на действия руководства учебного учреждения опасаются, так как данные действия могут негативно отразиться на отношении педагогов к их детям.

В департаменте образования сложившую ситуацию пока не прокомментировали. Однако данной историей уже заинтересовался уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Юрист Игорь Тележкин рекомендовал родителям выпускников не оставлять данный вопрос без внимания и обратиться напрямую в Министерство образования и прокуратуру.

«В соответствии со статьей 28 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“, школа обязана обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме, качество подготовки обучающихся должно соответствовать установленным требованиям. То есть расписки, отказ от претензий — незаконны и ничтожны», — подчеркнул Тележкин.
Силовики проверят мэра Афанасьева по статье о халатности
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских школьников, учащихся 9-х классов, число обязательных ОГЭ сократится с четырех до двух. Ребятам нужно будет сдать только экзамены по русскому языку и математике.

Читайте также:
Стали хуже жить? Тюменская область ухудшила позиции в рейтинге качества жизниТюменский блогер оживил с помощью нейросети обрушение моста через ТуруНа Тюмень обрушатся сильный ветер и метель
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школа#Школьники#Новости тюмени#Экзамены#Выпускники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика