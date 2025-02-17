В тюменской школе родителей просят отказаться от претензий, если дети не сдадут ЕГЭ

Posted 17 февраля, 05:45
Published 17 февраля, 05:45
Modified 17 февраля, 05:47
Updated 17 февраля, 05:47
По мнению родителей школьников, получивших согласие, руководство таким образом намерено оказать влияние на выбор предмета при сдаче экзаменов и снять с себя ответственность за их результат, пишет 72.RU.
«Согласие выдают, если ученик выбрал предмет, который некому вести в школе. Учителей не хватает. Но уроки при этом как-то проводятся», — пояснили тюменцы.
И добавили, что жаловаться в прокуратуру на действия руководства учебного учреждения опасаются, так как данные действия могут негативно отразиться на отношении педагогов к их детям.
В департаменте образования сложившую ситуацию пока не прокомментировали. Однако данной историей уже заинтересовался уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
Юрист Игорь Тележкин рекомендовал родителям выпускников не оставлять данный вопрос без внимания и обратиться напрямую в Министерство образования и прокуратуру.
«В соответствии со статьей 28 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“, школа обязана обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме, качество подготовки обучающихся должно соответствовать установленным требованиям. То есть расписки, отказ от претензий — незаконны и ничтожны», — подчеркнул Тележкин.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских школьников, учащихся 9-х классов, число обязательных ОГЭ сократится с четырех до двух. Ребятам нужно будет сдать только экзамены по русскому языку и математике.