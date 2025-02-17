Тюменский блогер оживил с помощью нейросети обрушение моста через Туру

Posted 17 февраля, 04:49
Published 17 февраля, 04:49
Modified 17 февраля, 07:46
Updated 17 февраля, 07:46
«Видео позволяет примерно почувствовать себя на месте блогера, СМИ или современного очевидца, оказавшегося с видеокамерой в то время на месте происшествия. Тогда, в 1982 году, даже пленочные фотоаппараты были далеко не у всех. Поэтому сохранилось всего лишь несколько фотокадров данного инцидента», — сообщил Каровец под видео, опубликованным на своей странице ВК.
Деревянный мост чрез реку Туру обрушился в Тюмени утром 8 июля 1982 года. Центральный пролет сорвался с опор и плашмя упал в воду. В момент ЧП на мосту находились несколько дворников, мотоциклист и маршрутный автобус.
В результате происшествия погиб мотоциклист, водитель маршрутки спас всех пассажиров. Позже его наградили часами с золотым браслетом и кооперативной квартирой.
Одной из причин обрушения моста тогда называли гниение корневых балок. Однако примерно за год до происшествия московский проектный институт признал мост годным к эксплуатации. На тот момент ему было 57 лет.
Рухнувший мост восстанавливать не стали — спустя пять лет, в 1987 году, в 70 метрах от старого построили новый — вантовый пешеходный, который с 2003 года носит название Мост влюбленных.
В комментариях под опубликованным видеороликом старожилы Тюмени отметили, что помнят произошедшую трагедию. А также то, насколько страшно было ходить по данному мосту.
«Отчетливо помню старый мост. Я ходила по нему почти каждый день — водила дочку в детский сад. Было страшно ходить по мосту — между досками была видна вода, а доски некоторые шатались. Это было в 1972 году, но осталось в памяти надолго», — написала Любовь.
Ранее «Наш Город» писал, что тобольские власти потратят 300 миллионов рублей на ремонт разрушенной из-за паводка 2024 года дамбы. В настоящее время идет поиск подрядной организации.