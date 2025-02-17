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Posted 17 февраля, 01:08

Published 17 февраля, 01:08

Modified 17 февраля, 01:08

Updated 17 февраля, 01:08

На Тюмень обрушатся сильный ветер и метель

На Тюмень обрушатся сильный ветер и метель

17 февраля 2025, 01:08
Фото: 1MI.
Облачная погода, снег, метель, гололед, ветер с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 17 февраля. Дневная температура воздуха составит -1…-6, ночью ожидается до -8.-13.

В Тюмени 17 февраля метеорологи обещают переменную облачность, снег в первой половине дня. Утром и днем ожидается -6…-8, в вечерние и ночные часы похолодает до -10…-17. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01 закат в 17:41, продолжительность дня 9 часов 40 минут.

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В Тобольске 17 февраля прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -9…-3, в вечерние часы термометры покажут -8…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 7,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:54, закат в 17:27, продолжительность дня 9 часов 33 минуты.

В Ишиме 17 февраля метеорологи ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -2…-9, в темное время суток термометры покажут -8…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:43 закат в 17:28 продолжительность дня 9 часов 45 минут.

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